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Смертельное ДТП в Калининградской области

Смертельное ДТП в Калининградской области

Автор:
18 декабря 2023 12:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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"15.12.2023 в 14 часов 43 минуты, на 60 км автодороги "Калининград - Черняховск - Нестеров - граница" двигался автомобиль марки "Ман", под управлением 56-летнего водителя, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, чтобы избежать столкновения с остановившимся грузовым автомобилем, совершающим поворот налево. В результате произошло столкновение с автомобилем марки "Шевроле", под управлением 34-летнего водителя, который двигался во встречном направлении."
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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4  комментария
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23k
Анатолий Соколов Час назад
у фуроводов всё как обычно - нахрен смотреть на дорогу и в любой непонятной ситуации едь на встречку ...

за такие манёвры надо сажать как за умышленное убийство - лет на двадцать.
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2k
Daggers D. 12 минут назад
Ребёнка малого сиротой оставил, мудила....
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−5
CacatuaAutista Полчаса назад
Там, кстати, со стороны грузовиков установлен знак только прямо. Самосвалу прилетит за создание аварийной обстановки.
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60k
Олег 57 минут назад
решил не убиваться сам, а убить легковую на встречке....
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