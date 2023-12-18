Смертельное ДТП в Калининградской области

"15.12.2023 в 14 часов 43 минуты, на 60 км автодороги "Калининград - Черняховск - Нестеров - граница" двигался автомобиль марки "Ман", под управлением 56-летнего водителя, который выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, чтобы избежать столкновения с остановившимся грузовым автомобилем, совершающим поворот налево. В результате произошло столкновение с автомобилем марки "Шевроле", под управлением 34-летнего водителя, который двигался во встречном направлении."

0 В результате ДТП женщна-водитель и 66-летняя пассажирка легкового автомобиля (мама и бабушка) скончались на месте происшествия до приезда СМП, четырёхлетняя девочка госпитализирована в медицинское учреждение. По данному факту проводится проверка.