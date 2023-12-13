Занос привёл к смертельному ДТП 

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В Лесной Поляне под Ярославлем 11 декабря произошло смертельное ДТП. В районе железнодорожного переезда столкнулись автобус и автомобиль Мицубиси. От удара раскуроченную легковушку сильно отбросило и вынесло на обочину. В аварии погибла 66-летняя пассажирка иномарки. Женщина-водитель Мицубиси позже скончалась в больнице.
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