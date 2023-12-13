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Занос привёл к смертельному ДТП

Занос привёл к смертельному ДТП 

Автор:
13 декабря 2023 09:34
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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В Лесной Поляне под Ярославлем 11 декабря произошло смертельное ДТП. В районе железнодорожного переезда столкнулись автобус и автомобиль Мицубиси. От удара раскуроченную легковушку сильно отбросило и вынесло на обочину. В аварии погибла 66-летняя пассажирка иномарки. Женщина-водитель Мицубиси позже скончалась в больнице.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Sam Gore Минуту назад
Камбала!!
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