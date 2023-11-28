В России хотят снизить транспортный налог, но не для всех

По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, нововведение позволит гражданам покупать машину, подходящую под свои нужды, без потери налоговых льгот.



Размер налога будет уменьшен на то количество лошадиных сил, на которое установлена льгота в каждом субъекте. Оплачивать транспортный налог льготникам придется только при превышении мощности.