В России хотят снизить транспортный налог, но не для всех

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Депутаты ЛДПР разработали законопроект об уменьшение транспортного налога. Документ предполагает, что налог будет снижен только у льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя.
По словам главы ЛДПР Леонида Слуцкого, нововведение позволит гражданам покупать машину, подходящую под свои нужды, без потери налоговых льгот.
Размер налога будет уменьшен на то количество лошадиных сил, на которое установлена льгота в каждом субъекте. Оплачивать транспортный налог льготникам придется только при превышении мощности.
Размер налога будет уменьшен на то количество лошадиных сил, на которое установлена льгота в каждом субъекте. Оплачивать транспортный налог льготникам придется только при превышении мощности.
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Теперь только снижать. И то дело.
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