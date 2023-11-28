FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 12130 постов • 842 подписчика подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
В России хотят снизить транспортный налог, но не для всех

В России хотят снизить транспортный налог, но не для всех

Автор:
28 ноября 2023 12:38
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   
1176
1
Депутаты ЛДПР разработали законопроект об уменьшение транспортного налога. Документ предполагает, что налог будет снижен только у льготных категорий граждан независимо от мощности двигателя.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   закон   машина   налог   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Б.Касторский 2 часа назад
Эх, а были времена, когда собирались отменить! Даже акцизы на топливо с этой благой целью увеличивали. На моей память вроде три раза обещали.
Теперь только снижать. И то дело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
17k
_delphin_ 11 минут назад
Транспортный налог - это тема только для популизма. Никто его никогда не отменит.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
663
Михаил 19 минут назад
3,14расы жадные, от всей души желаю вам подавиться той йуней что вы жрете!!! Когда же вы нахапаетесь? На том свете один хрен не пригодится такая куча бабок, один хрен хапают...

Извините, накипело...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
zlopisec 20 минут назад
Фраза "независимо от мощности двигателя" как бы наводит на мысль, что "льготные категории граждан" это депутаты всякие и прочие олигархи....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Олег 24 минуты назад
хватит постить бездарную херню!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Умница-красавица Час назад
Ждем резкого роста числа бентли и прочих гелентвагенов у простых российских пенсионеров
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
geminisf Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

18839



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
Смешные рисунки на тему советских фильмов от Анжелы Джерих
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты расчехлили шуткомёты
"Семь раз отпей - один отлей": Джейсон Стейтем опубликовал новое фото - и фанаты...
Набирающие популярность в сообществах
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Топ-7 футболистов, попадавших в тюрьму⁠⁠
Главный патриот России Олег Газманов улетел в Дубай за ясными днями и недвижимостью
Главный патриот России Олег Газманов улетел в Дубай за ясными днями и недвижимостью
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Здесь недостаточно места

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#в мире#люди#ДТП#позитив#кино#Россия#США#фильм
#машина#Юмор#животные#история#забавно#интересное#факты#драка#улыбнуло#кот
#автомобили#Прикол#интересно#аварии#авто аварии#дети#Автовсячина#СССР#удивительно#кража
Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Если бы не спасатели, не факт, что кто-нибудь их заметил Электросамокаты хотят обязать регистрировать в ГИБДД и получать номера Электросамокаты хотят обязать регистрировать в ГИБДД и получать номера Подкрасил номера - лишился прав Подкрасил номера - лишился прав Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей Штраф за отсутствие полиса ОСАГО до 100 000 рублей Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам Новый закон позволит обжаловать штрафы с камер, не обозначенных по правилам Управлять автомобилем можно будет без документов Управлять автомобилем можно будет без документов

На что жалуетесь?

Вернуться