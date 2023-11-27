Автоматическая проверка полисов ОСАГО стартует в 2024 году, но есть нюанс

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Система автоматической проверки наличия оформленного полиса ОСАГО заработает уже в первом квартале 2024 года. Проверять наличие полиса будут с помощью дорожных камер. Вместе с тем в 2024 году увеличится штраф за отсутствие полиса до 5000 рублей, а штрафовать автовладельца смогут не чаще, чем раз в сутки, но, как говорится, есть нюанс!
А нюанс заключается в том, что проверять наличие полиса будут только у нарушителей ПДД. Те водители, которые ничего не нарушают, подвергаться проверке не будут.
По прогнозам, система ежегодно будет выявлять около 70 тысяч нарушителей без ОСАГО.
По прогнозам, система ежегодно будет выявлять около 70 тысяч нарушителей без ОСАГО.
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Метки: Автовсячина авто автомир автомобили машина
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Пока что им регулярно идут на встречу и повышают стоимость полюса.
Как они определят кто за рулем?
Нет страховки на авто, штраф получает владелец.
Но, само собой, невозможно по камерам определить, что за рулём водитель, не вписанный в страховку. Ну хоть так. Проблема ДТП, когда у виновника нет ОСАГО - есть.