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Автоматическая проверка полисов ОСАГО стартует в 2024 году, но есть нюанс

Автоматическая проверка полисов ОСАГО стартует в 2024 году, но есть нюанс

Автор:
27 ноября 2023 16:19
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
1965
1
Система автоматической проверки наличия оформленного полиса ОСАГО заработает уже в первом квартале 2024 года. Проверять наличие полиса будут с помощью дорожных камер. Вместе с тем в 2024 году увеличится штраф за отсутствие полиса до 5000 рублей, а штрафовать автовладельца смогут не чаще, чем раз в сутки, но, как говорится, есть нюанс!

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Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   
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29  комментариев
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34k
Fat Lynx 2 часа назад
А страховщиков, которые отказываются страховать, когда щемить будут?
Пока что им регулярно идут на встречу и повышают стоимость полюса.
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1k
Kra 8 минут назад
то ли так написано, то ли опять какую-то ерунду придумали
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Vladimir Полчаса назад
То, что у вас нет нарушений ПДД, это не результат вашей аккуратной езды, а наша недоработка.
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23k
Valiko 39 минут назад
Эти ушлепки не могут госуслуги нормально заставить работать и уведомления вовремя рассылать. Автоматчики х#евы.
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31k
Sama Час назад
Полис на человека выписывают, а не на авто.
Как они определят кто за рулем?
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731
дмитрий викторович 2 часа назад
По прогнозам, система ежегодно будет выявлять около 70 тысяч нарушителей без ОСАГО. Я так понимаю- вот и планируемый доход? 70000 умножить 5000р ?
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309
volvulus дмитрий викторович 2 часа назад
+ Потом еще вернут ТО или ДК...
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7k
Андрей 2 часа назад
К чему эти полумеры, почему не у всех проверять? Опять лазейку оставляют, для тех кто не оформляет полис.
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