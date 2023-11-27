Автоматическая проверка полисов ОСАГО стартует в 2024 году, но есть нюанс

Система автоматической проверки наличия оформленного полиса ОСАГО заработает уже в первом квартале 2024 года. Проверять наличие полиса будут с помощью дорожных камер. Вместе с тем в 2024 году увеличится штраф за отсутствие полиса до 5000 рублей, а штрафовать автовладельца смогут не чаще, чем раз в сутки, но, как говорится, есть нюанс!

0 А нюанс заключается в том, что проверять наличие полиса будут только у нарушителей ПДД. Те водители, которые ничего не нарушают, подвергаться проверке не будут.



По прогнозам, система ежегодно будет выявлять около 70 тысяч нарушителей без ОСАГО.