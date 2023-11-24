ЦОДД опубликовал подборку аварий на МКАДе за вчерашний день

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Сообщается, что за 23 ноября на МКАДе произошло 59 аварий и часть из них показали в подборке. Заодно в центре организации дорожного движения попросили водителей быть внимательными и выбирать стиль вождения, соответствующий погодным условиям.
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