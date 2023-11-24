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ЦОДД опубликовал подборку аварий на МКАДе за вчерашний день

ЦОДД опубликовал подборку аварий на МКАДе за вчерашний день

Автор:
24 ноября 2023 09:48
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   ЦОДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Сообщается, что за 23 ноября на МКАДе произошло 59 аварий и часть из них показали в подборке. Заодно в центре организации дорожного движения попросили водителей быть внимательными и выбирать стиль вождения, соответствующий погодным условиям.
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Метки: Видео   ДТП   МКАД   ЦОДД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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6  комментариев
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ЦСКА Час назад
Дорожников опять зима в расплох застала....
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