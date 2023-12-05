FISHKINET
Сообщество Аварии 7398 постов • 561 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Низко летел и зацепил фонарный столб

Низко летел и зацепил фонарный столб

Автор:
05 декабря 2023 10:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
1185
1
1
3 декабря в Хабаровске на улице Карла Маркса 33-летний водитель автомобиля Хонда Фит не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в фонарный столб. Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии, а его пассажир был доставлен в больницу с травмами.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
114k
Z_Павел Юрьевич_V Час назад
И скорость во время удара не слишком большая. И машина на вид не сильно пострадала. Как?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
2k
Владимир Час назад
Столб не сильно пострадал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Борис Карабанов 2 часа назад
"Тошнотам" не понять!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39610



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о местной жизни
"Как вам унитазы?": девушка переехала из Италии в Россию и троллит европейцев видео о...
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Пьерлуиджи Коллина - легенда футбольного судейства
Набирающие популярность в сообществах
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Соревнование чайников: 3000 Вт против 2200 Вт
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Названы самые опасные страны мира в 2023 году
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Основано на безопасности и выживании Эстонии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
К 2024 году готов

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомир#факты#ДТП#кино#фильм#пешехода сбили#Автовсячина#Еда
#животные#в мире#Юмор#Прикол#авто аварии#история#конфликт#позитив#Россия#истории
#интересно#автомобили#машина#аварии#забавно#интересное#собака#США#полиция#необычно
Основано на безопасности и выживании Эстонии Основано на безопасности и выживании Эстонии Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге Машина ДПС столкнулась с трамваем в Санкт-Петербурге 22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов 22-летняя девушка на BMW сбила трёх пешеходов "Встретились как-то два барана на узкой дороге" "Встретились как-то два барана на узкой дороге" Бронированный КАМАЗ-Торнадо завалили на бок после неудачного дрифта Бронированный КАМАЗ-Торнадо завалили на бок после неудачного дрифта Вышел посмотреть на повреждённую машину и погиб Вышел посмотреть на повреждённую машину и погиб

На что жалуетесь?

Вернуться