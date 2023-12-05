Низко летел и зацепил фонарный столб

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3 декабря в Хабаровске на улице Карла Маркса 33-летний водитель автомобиля Хонда Фит не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и врезался в фонарный столб. Водитель легкового автомобиля погиб на месте аварии, а его пассажир был доставлен в больницу с травмами.
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