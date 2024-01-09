АвтоВАЗ рассекретил ресурс двигателей автомобилей Лада

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АвтоВАЗ организовал исследование с целью определить, насколько долго можно использовать двигатель до его поломки или износа. На основе проведенного эксперимента отечественный автопроизводитель получил интересные результаты, касающиеся ресурса двигателей автомобилей Lada.
Для эксперимента были выбраны три автомобиля Lada Kalina, производство которых пришлось на период, когда гарантированный расчетный ресурс двигателей составлял 120 тысяч километров.
АвтоВАЗ решил продлить этот ресурс и выкатать машины на пробеге в два раза больше — 240 тысяч километров. В итоге, две машины из трех успешно продержались до конца эксперимента.
После достижения пробега в 240 тысяч километров была проведена полная диагностика автомобилей со вскрытием двигателя и кузова.
Исследование показало, что автомобили сохранили свои паспортные показатели и не достигли предельного износа. Важно отметить, что машины находились на улице и проходили обслуживание в соответствии с требованиями.
Инженеры автоваза утверждают, что ресурс двигателей современных автомобилей Lada соответствует среднему показателю для данного класса машин по всему миру.
Это означает, что двигатель может прослужить примерно от 200 до 250 тысяч километров, а возможно и больше, в зависимости от условий эксплуатации и добросовестности владельца.
АвтоВАЗ решил продлить этот ресурс и выкатать машины на пробеге в два раза больше — 240 тысяч километров. В итоге, две машины из трех успешно продержались до конца эксперимента.
После достижения пробега в 240 тысяч километров была проведена полная диагностика автомобилей со вскрытием двигателя и кузова.
Исследование показало, что автомобили сохранили свои паспортные показатели и не достигли предельного износа. Важно отметить, что машины находились на улице и проходили обслуживание в соответствии с требованиями.
Инженеры автоваза утверждают, что ресурс двигателей современных автомобилей Lada соответствует среднему показателю для данного класса машин по всему миру.
Это означает, что двигатель может прослужить примерно от 200 до 250 тысяч километров, а возможно и больше, в зависимости от условий эксплуатации и добросовестности владельца.
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могли бы любого опытного водителя спросить, он бы без всяких "исследований" сказал что ресурс АвтоВАЗа 200, максимум 300 тыс.км, потом капремонт или утиль.
Это вроде и так должно быть. Что за исследование.
При правильной эксплуатации, думаю, тыщ 500 проедет до капиталки.
И да, кроме толковой сборки двигателя, большую роль играет масло, на одном проедет до капиталки 150 тысяч, на другом 500
Проблемы с бампером - зубы портятся.
И скорость меньше - раньше 5-6 минут, а сейчас минут 30 до разгона.
Устрицы, говорят, помогают.
Среди моего окружения есть 2-3 человека, кто меняет масло каждые 5 тысяч, есть один кадр, который тупо раз месяц заезжает и меняет, вне зависимости от пробега. Сам замену провожу (стараюсь) каждые 7-8 тысяч пробега авто.
И да, больше 250 тысяч км на машинах не выезжаю, стараюсь обновить, но при этом вопросов по двигателю не было ни разу. При том такая же ситуация была и с ВАЗами и они выезжали за 200 без проблем.
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Тут уж выбор каждого - масложор или капиталка.
Я меняю именно так, как Вы написали для своих машин.
На ВАЗ 2104 менял вообще раз в 4-5 тысяч километров. В итоге продавал машину с пробегом 135 тысяч и масла она не ела. Это при движке 1.3 с ременным приводом.
Хотя тогда считалось нормальным эти движки капиталить при 100 тыс. км.
На "классике" регулировка клапанов ГРМ выполнялась часто, но - гаечными ключами
Ничего сложного
На ВАЗ 2108 - регулировка выполнялась заменой "шайб"
без шайб - ничего не сделаешь
народ сильно плевался, регулировка стала доступна ТОЛЬКО автосервису
благо, шайбы распространены и стоили вменяемых денег
.
ТЕПЕРЬ "шайбы" отменили, регулировка ГРМ выполняется СО СНЯТИЕМ РАСПРЕДВАЛА, и только ЗАМЕНОЙ СТАКАНОВ
Эту хрень нужно заказывать за 2-3 недели....
соответственно, регулировка клапанов ГРМ - процедура в месяц длительности
и НАМНОГО дороже
.
что дала замена шайб на стаканы ?
УПРОЩЕНИЕ двигателя....
вместо двух деталей теперь - одна
.
кто будет регулировать клапана теперь ?
ДА НИКТО, в
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у меня с 93 по 98 была "четвёрка", так вот на ней местный "кулибин" замастрячил мне гидроклапана. Про регулировку клапанов я забыл. Такие комплекты продавались с Москве в магазине "Зв рулём"
прекрасные моторы были
А потом текст звучит как будто все три успешно прошли 240 тыков.