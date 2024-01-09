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АвтоВАЗ рассекретил ресурс двигателей автомобилей Лада

АвтоВАЗ рассекретил ресурс двигателей автомобилей Лада

Автор:
09 января 2024 13:08
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   
3549
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АвтоВАЗ организовал исследование с целью определить, насколько долго можно использовать двигатель до его поломки или износа. На основе проведенного эксперимента отечественный автопроизводитель получил интересные результаты, касающиеся ресурса двигателей автомобилей Lada.

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Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   авто   автомир   автомобили   двигатель   машина   
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32  комментария
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6k
hhwost 2 часа назад
ну пипец, провели секретный ЭКСПЕРИМЕНТ, потом его "рассекретили"...
раскрыта великая тайна

могли бы любого опытного водителя спросить, он бы без всяких "исследований" сказал что ресурс АвтоВАЗа 200, максимум 300 тыс.км, потом капремонт или утиль.
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5k
Terminator 21 секунду назад
"АвтоВАЗ организовал исследование с целью определить, насколько долго можно использовать двигатель до его поломки или износа."

Это вроде и так должно быть. Что за исследование.
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3k
Евгений Хр 2 минуты назад
Продал в конце декабря Гранту с пробегом 220 тысяч км, 8-клоп на ней вполне ещё жив, масло как с новья потреблял 1 литр на 3000 км, так и к 200-м тыщам столько же и кушал.

При правильной эксплуатации, думаю, тыщ 500 проедет до капиталки.
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889
Куруш 10 минут назад
В принципе, она может ходить вечно, если вовремя менять ВСЕ кроме рег.номеров.
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4k
Aleks 19 минут назад
У немцев в среднем проезжают 300 - 400 тысяч, после еще на ходу, но выбрасывают, чтобы не вкладываться. Двести тысяч еще в хорошем состоянии, поршневая в норме, масло не жрет.
И да, кроме толковой сборки двигателя, большую роль играет масло, на одном проедет до капиталки 150 тысяч, на другом 500
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10k
Алексей 22 минуты назад
Шмешно
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28k
Lehoia 38 минут назад
Хорошая попытка, автоВАЗ, но нет, идите лесом.
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27k
Влад 44 минуты назад
Работал я в банке, бронированные УАЗики-буханки, считай постоянно гружёные со старыми карбюраторными движками 2.4 литра по 300 тысяч плюс легко. Скоро 10 тысяч нормой считать начнут.
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68k
doker 52 минуты назад
Ну, не знаю. У меня внедорожник пошёл 56 лет.
Проблемы с бампером - зубы портятся.
И скорость меньше - раньше 5-6 минут, а сейчас минут 30 до разгона.
Устрицы, говорят, помогают.
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1k
Просто чувак в интернете 54 минуты назад
200к...не смешите владельцев старых тойот такими цифрами
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250
ivandike 54 минуты назад
Только обвесное хромает, помпа, термостат патрубки, потшипники и сальники иногда
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6k
livaneth Час назад
Мерседес С-220 в такси 500.000 набегает, потом его продают. Причём на продажу он приезжает сам, и своим паспортным данным в принципе соответствует.
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93k
7guest Час назад
Работаю на СТО. За всё время работы понял, что ресурс двигателей серии 2108/09 120-150 тыс. км. Движок от Калины от них не далеко ушёл, разве что есть масляное охлаждение днища поршня. Делали капиталку на Калинах с пробегом от 80 до 150 тыс.км. При этом с вполне адекватными хозяевами, т.е. ТО раз 8-9 тыс.
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15k
Объект реальности 2 часа назад
А вот раньше еще 5 ремонтных размеров было, то есть еще 5 капиталок и того 1250000 км.
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392
dm.star2011 Херанука Паибалу Час назад
неплохой движок уговняли они стаканами. это точно.
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5k
Денис 2 часа назад
Две из трёх.
А потом текст звучит как будто все три успешно прошли 240 тыков.
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