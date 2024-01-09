АвтоВАЗ рассекретил ресурс двигателей автомобилей Лада

Для эксперимента были выбраны три автомобиля Lada Kalina, производство которых пришлось на период, когда гарантированный расчетный ресурс двигателей составлял 120 тысяч километров.



АвтоВАЗ решил продлить этот ресурс и выкатать машины на пробеге в два раза больше — 240 тысяч километров. В итоге, две машины из трех успешно продержались до конца эксперимента.



После достижения пробега в 240 тысяч километров была проведена полная диагностика автомобилей со вскрытием двигателя и кузова.



Исследование показало, что автомобили сохранили свои паспортные показатели и не достигли предельного износа. Важно отметить, что машины находились на улице и проходили обслуживание в соответствии с требованиями.



Инженеры автоваза утверждают, что ресурс двигателей современных автомобилей Lada соответствует среднему показателю для данного класса машин по всему миру.



Это означает, что двигатель может прослужить примерно от 200 до 250 тысяч километров, а возможно и больше, в зависимости от условий эксплуатации и добросовестности владельца.