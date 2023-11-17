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"Один? Да их тут тысячи!!!"

"Один? Да их тут тысячи!!!"

Автор:
17 ноября 2023 12:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   Владивосток   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Сотрудниками полиции Владивостока установлено, что 38-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Пассо, двигался со стороны улицы Калинина по Золотому мосту по встречной полосе и совершил столкновение с автомобилем Лексус под управлением 18-летнего мужчины. В результате происшествия травмы получили 4 участника дорожного движения: оба водителя и их пассажиры, в том числе 17-летняя девушка.

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Метки: Видео   Владивосток   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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7  комментариев
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26k
Федор 49 минут назад
Я даже не могу себе представить что его заставило ехать по встречке на мосту) Ну если ошибся и не туда заехал, в чем я сомневаюсь, ну остановись, включи аварийку и попытайся сдать назад или развернуться безопасно. А так только могу прокомментировать - тихо шифером шурша, едет крыша не спеша))
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114k
Z_Павел Юрьевич_V 16 минут назад
А где ж ещё прульке-то ехать?!
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xbrat 37 минут назад
У этого идиота еще и фары "погашены" чтили были?
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