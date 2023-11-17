"Один? Да их тут тысячи!!!"

Сотрудниками полиции Владивостока установлено, что 38-летний водитель, управляя автомобилем Тойота Пассо, двигался со стороны улицы Калинина по Золотому мосту по встречной полосе и совершил столкновение с автомобилем Лексус под управлением 18-летнего мужчины. В результате происшествия травмы получили 4 участника дорожного движения: оба водителя и их пассажиры, в том числе 17-летняя девушка.

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