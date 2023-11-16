Устроили мощный замес на ровном месте

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Видео с аварией из Айовы, США. Один водитель перестраивался, второй с этим был категорически не согласен и все они дружно влетели в стоящий на обочине легковой автомобиль и автомобиль аварийных служб.
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Метки: Видео ДТП Дептранс США аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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