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Устроили мощный замес на ровном месте

Устроили мощный замес на ровном месте

Автор:
16 ноября 2023 10:04
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Видео с аварией из Айовы, США. Один водитель перестраивался, второй с этим был категорически не согласен и все они дружно влетели в стоящий на обочине легковой автомобиль и автомобиль аварийных служб.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Доктор Джонс 2 часа назад
На ровном месте...
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