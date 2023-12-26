Игрушечную модель Ferrari 296 GT3 оценили как настоящий автомобиль

Трудоёмкость объясняется высокой степенью детализированности игрушечного автомобиля. К примеру, он имеет полноценное аэродинамическое оперение с канардами и антикрылом, аутентичную ливрею, шины Pirelli P Zero и интерьер, в точности повторяющий салон спорткара Ferrar, включая защитные сетки и рулевой штурвал. Однако на этой модели Amalgam отказалась от подъёмной крышки моторного отсека: увидеть копию силового агрегата не получится.



Длина новой модели — 560 миллиметров. Утверждается, что спроектирована она с использованием чертежей настоящей Ferrari 296 GT3, при этом на разработку ушло около 3000 часов. Изготовление каждой копии занимает ещё 300 часов.



Кузов модели окрашивают в настоящие цвета Ferrari, но покупатель может заказать оформление спорткара по своему вкусу.



Летом Amalgam показала ещё одну копию спорткара, которую выпустят тем же тиражом, но из другой эпохи. За уменьшенный Aston Martin DB5 просят минимум 21 995 долларов.