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Игрушечную модель Ferrari 296 GT3 оценили как настоящий автомобиль

Игрушечную модель Ferrari 296 GT3 оценили как настоящий автомобиль

Автор:
26 декабря 2023 16:10
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   игрушка   машина   модель   
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Известная своими детализированными масштабными копиями компания Amalgam представила новую модель Ferrari. Это гоночная 296 GT3, выполненная в масштабе 1:8. Всего соберут только 199 таких моделей по цене 18 090 долларов. За схожие деньги в США можно приобрести, к примеру, полноценную «взрослую» Nissan Versa.

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Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   игрушка   машина   модель   
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