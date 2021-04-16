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Илон Маск проинспектировал строящийся завод Tesla в Техасе, приехав туда на пикапе Cybertruck

Илон Маск проинспектировал строящийся завод Tesla в Техасе, приехав туда на пикапе Cybertruck (10 фото)

Автор:
16 апреля 2021 18:00
Сообщество : Автомир
Метки: Cybertruck   Giga Texas   tesla   Илон Маск   Техас   авто   
995
10
Это тот же самый прототип, который компания Tesla презентовала в 2019 году. И, конечно, он вызвал довольно оживленную реакцию у рабочих.
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Метки: Cybertruck   Giga Texas   tesla   Илон Маск   Техас   авто   
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8  комментариев
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29k
Головасыр коричнештанник 46 минут назад
на дизайне сэкономил знатно. и прикалывает, когда известные чуваки делают муть, многие видят в этом гениальность. как Малевич со своим квадратом. не, со мной такое не прокатит )
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2k
Урий Урьевич 7 минут назад
А что на это ответил Рагозин и как дела с Восточным?!
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5k
maclay 8 минут назад
"Эффективные менеджеры" с Автоваза -
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−131
Yurik Полчаса назад
уродливая машина и салон отвратительный и не уютный,я б себе такую и за дешево б не купил.
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