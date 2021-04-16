Это ровно тот же самый прототип, который Маск представил в 2019 году и объявил о дате предзаказов на машины. Необычный внешний вид пикапа тогда вызвал настоящий ажиотаж, а спрос на предзаказы даже превысил ожидания разработчиков Cybertruck. Серийное производство своего футуристического автомобиля Маск планировал начать в 2021 году, но, видимо, из-за пандемии, планы поменялись и пока точной даты начала выпуска не известно.