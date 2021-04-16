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Это тот же самый прототип, который компания Tesla презентовала в 2019 году. И, конечно, он вызвал довольно оживленную реакцию у рабочих.
Маск подтвердил, что объехал на пикапе весь строящийся корпус завода - и правда, колеса авто были довольно грязными.
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Video from Snapchat, already looks like Mars!! pic.twitter.com/9kqu6P9GPw— Savage (@bjteedj11) April 16, 2021
По традиции основатель компании Tesla произнес перед работниками будущего завода речь, а потом ответил на вопросы собравшихся.
Многие из присутствующих интересовались, в том числе, пикапом Cybertruck, а фоторепортеры не уставали снимать футуристичное авто.
Судя по снимкам из его салона, пикап оснащен интересной формы рулем и 17-дюймовым дисплеем, как у модели Tesla Model 3.
Это ровно тот же самый прототип, который Маск представил в 2019 году и объявил о дате предзаказов на машины. Необычный внешний вид пикапа тогда вызвал настоящий ажиотаж, а спрос на предзаказы даже превысил ожидания разработчиков Cybertruck. Серийное производство своего футуристического автомобиля Маск планировал начать в 2021 году, но, видимо, из-за пандемии, планы поменялись и пока точной даты начала выпуска не известно.
Потому Маску остается изредка напоминать о том, каким будет авто будущего и изредка самому появляться на пикапе на публике. Ожидается, что машины будут доступны в трех основных модификациях, отличающимися количеством электромоторов. Авто базовой версии с одним мотором сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 секунд, а трехмоторный Cybertruck Tri Motor сумеет набрать такую скорость за 2,9 секунды. А ниже - пост про то, как все начиналось.
Илон Маск показал новый футуристический пикап Tesla
Электрическая модель Cybertruck сделана из прочной стали и выглядит как авто постапокалипсиса. Пользователи Сети заметили, что похожие машинки рисовали в детском саду, а вот сам автор пикапа считает его своим "лучшим продуктом".
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Метки: Cybertruck Giga Texas tesla Илон Маск Техас авто
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