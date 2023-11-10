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Девушка на внедорожнике протаранила курилку с людьми

Девушка на внедорожнике протаранила курилку с людьми

Автор:
10 ноября 2023 13:58
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДТП   авто   автоледи   внедорожник   курилка   люди   машина   
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На снятых на автостоянке гипермаркета кадрах видно, как припарковавшийся автомобиль срывается вперед и, преодолев бетонные заграждения, въезжает в каркасную постройку. Проехав несколько метров, внедорожник останавливается.

По данным областной Госавтоинспекции, водителем оказалась девушка 2004 года рождения, прав на управление автомобилем она не имеет. От ее действий пострадали два человека, обоих доставили в больницу.

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Метки: Видео   ДТП   авто   автоледи   внедорожник   курилка   люди   машина   
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7  комментариев
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62k
pynh Час назад
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BiZ 4 минуты назад
вот это повезло..
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325
Андрей Граф 5 минут назад
очередная тупая обезьяна за рулем
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10k
Борис Карабанов 50 минут назад
На пачках сигарет об этом ничего не написано!
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4k
Харон 52 минуты назад
Ведь предупреждали: курение убивает.
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7k
Echo 57 минут назад
Минздрав за рулём ?
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