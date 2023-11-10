Девушка на внедорожнике протаранила курилку с людьми

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На снятых на автостоянке гипермаркета кадрах видно, как припарковавшийся автомобиль срывается вперед и, преодолев бетонные заграждения, въезжает в каркасную постройку. Проехав несколько метров, внедорожник останавливается.
По данным областной Госавтоинспекции, водителем оказалась девушка 2004 года рождения, прав на управление автомобилем она не имеет. От ее действий пострадали два человека, обоих доставили в больницу.
Это же как надо курильщиков не любить?
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