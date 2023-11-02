В Якутске во время погони инспектор ДПС остановил нарушителя, запрыгнув на багажник автомобиля

В ролике видно, как инспектор зацепился за заднее стекло автомобиля.
2 ноября в Якутске местные жители стали очевидцами необычной погони. По улице Лермонтова промчалась иномарка с инспектором ДПС на багажнике, за ней мчались две полицейские машины. При этом скорость движения превышает 30 км/ч. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахапресс».
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После погони полицейским удалось заблокировать автомобиль во дворах. Позже появилось видео задержания нарушителя. Что он такого натворил, кроме неподчинения сотруднику ДПС и создания опасной ситуации на дороге, пока не ясно, уточняет "Первый канал".
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