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В Якутске во время погони инспектор ДПС остановил нарушителя, запрыгнув на багажник автомобиля

В Якутске во время погони инспектор ДПС остановил нарушителя, запрыгнув на багажник автомобиля

Автор:
02 ноября 2023 11:19
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   ДПС   Погоня   Якутия   задержание   интересное   фото   
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В ролике видно, как инспектор зацепился за заднее стекло автомобиля.

2 ноября в Якутске местные жители стали очевидцами необычной погони. По улице Лермонтова промчалась иномарка с инспектором ДПС на багажнике, за ней мчались две полицейские машины. При этом скорость движения превышает 30 км/ч. Об этом сообщает Telegram-канал «Сахапресс».

После погони полицейским удалось заблокировать автомобиль во дворах. Позже появилось видео задержания нарушителя. Что он такого натворил, кроме неподчинения сотруднику ДПС и создания опасной ситуации на дороге, пока не ясно, уточняет "Первый канал".

Mash отмечает, что пострадавших в результате погони нет.

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Метки: Видео   ДПС   Погоня   Якутия   задержание   интересное   фото   
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1  комментарий
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АнтонПолднев Час назад
"За заднее стекло"? "На ролике видно"? На ролике как раз видно, что ни за какое стекло он не цеплялся. Да и невозможно это без спецсредств.
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