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Джекпот! На красный по встречной полосе и под поезд

Джекпот! На красный по встречной полосе и под поезд

Автор:
01 ноября 2023 12:54
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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В Чебоксарах нетерпеливый водитель на автомобиле СангЙонг Рекстон решил по встречной полосе на красный сигнал светофора объехать стоящие автомобили и столкнулся с поездом. Водитель от госпитализации отказался.
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Метки: Видео   ДТП   ЖД переезд   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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10  комментариев
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36k
Опаньки 44 минуты назад
надеюсь поезд не пострадал
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1k
Igor Grishaev 2 минуты назад
"При съемке ни одно животное не пострадало"©
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22k
babuby 5 минут назад
За подобное, надо "права" пожизненно отбирать! Если он не заметил моргающий красный сигнал, и не заметил ПОЕЗД, то не место ему за рулём вообще ни когда и ни на каком транспортном средстве!
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6k
alex 12 минут назад
видимо надоел уже ему этот Рекстон
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18k
Alex ASK Полчаса назад
Сотрясения нет ввиду отсутствия мозга
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3k
Χάρων Полчаса назад
Успел торопыжка...
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3k
xbrat Полчаса назад
Водитель - Ха, бараны стоят! Я самый умный, ща всех объеду!
Машинист - а вот йух! ))
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123k
parallax 42 минуты назад
Естественный отбор в действии.
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6k
pinbalist 43 минуты назад
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10k
Борис Карабанов 44 минуты назад
- А чё, я с лохами ждать что ли буду?
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