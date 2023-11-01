Джекпот! На красный по встречной полосе и под поезд

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В Чебоксарах нетерпеливый водитель на автомобиле СангЙонг Рекстон решил по встречной полосе на красный сигнал светофора объехать стоящие автомобили и столкнулся с поездом. Водитель от госпитализации отказался.
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