На продажу выставили деревянный каркас-шаблон для создания кузовных панелей Jaguar D-Type «Buck» 1954 года

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Подобные деревянные каркасы служили формой, которую мастера использовали для ручной формовки алюминиевых панелей, обеспечивая однородность и симметрию готовых автомобилей.
На портале Historics Auctioneers выставлен на продажу исторический деревянный каркас. На нём вручную изготавливали кузова спортивных Jaguar D-Type. Лот оценивается в сумму около 80 000 фунтов стерлингов (5,7 миллиона рублей).
Кузовные панели клали на каркас и вручную придавали им нужную форму киянками. Эта деревянная основа оригинальная: на ней действительно были созданы некоторые экземпляры D-Type. Модель выпускалась с 1954 по 1957 год, так что возраст детали приближается к 70 годам.
Разумеется, для работы с кузовными панелями требуется определённая квалификация. Однако в теории каркас и сегодня можно использовать по прямому назначению. Jaguar D-Type редок, дорог и носит коллекционный статус. Между тем некоторые машины участвуют в различных мероприятиях и могут получить на них повреждения.
В описании лота указано, что предыдущий его владелец имел и Jaguar D-Type. Деревянную «болванку» он приобрёл как раз с целью возможности сделать необходимый кузовной ремонт.
Смотрите, как D-Type участвует в гонках в Гудвуде в 2014 году
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Так что ценность сугубо коллекционная, но цена явно неадекватна, немного добавить и можно сам Ягуар D-Type купить