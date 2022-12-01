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На продажу выставили деревянный каркас-шаблон для создания кузовных панелей Jaguar D-Type «Buck» 1954 года

На продажу выставили деревянный каркас-шаблон для создания кузовных панелей Jaguar D-Type «Buck» 1954 года

Автор:
01 декабря 2022 11:23
Сообщество : Автомир
Метки: D-Type   Jaguar   Jaguar D-Type   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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Подобные деревянные каркасы служили формой, которую мастера использовали для ручной формовки алюминиевых панелей, обеспечивая однородность и симметрию готовых автомобилей.

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Метки: D-Type   Jaguar   Jaguar D-Type   авто   автомир   автомобили   олдтаймер   ретро авто   
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2  комментария
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4k
vasilykopkov 44 минуты назад
Ну для практического использования можно такую раму сделать за 200-250 тыс. рублей примерно, думаю ещё и покачественнее, если использовать фанеру 20мм. К тому же данный экземпляр изношен и видимо был списан, то есть детали могут получаться кривые. Делаем (или покупаем готовую) 3D модель, заказываем компьютерный распил и собираем. Или вообще печатаем всё на 3D принтере.
Так что ценность сугубо коллекционная, но цена явно неадекватна, немного добавить и можно сам Ягуар D-Type купить
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2k
Froll Час назад
На заднем плане мотоцикл классный стоит.
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