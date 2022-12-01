На продажу выставили деревянный каркас-шаблон для создания кузовных панелей Jaguar D-Type «Buck» 1954 года

Разумеется, для работы с кузовными панелями требуется определённая квалификация. Однако в теории каркас и сегодня можно использовать по прямому назначению. Jaguar D-Type редок, дорог и носит коллекционный статус. Между тем некоторые машины участвуют в различных мероприятиях и могут получить на них повреждения.