Очень "незаметное" препятствие на МКАДе. Итог как всегда - ДТП

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Дептранс по непонятным причинам пошёл на попятную и опять влепил 150 логотипов, чтобы сомнений не оставалось, что это Дептранс. Видео с внешней стороны 24-го километра МКАД. В районе развязки с Каширским шоссе самосвал столкнулся с стоящим автокраном. О пострадавших пока не сообщается.
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Метки: Видео ДТП Дептранс МКАД аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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С левой стороны полоса пустая, если б не "проспал", мог бы и уйти.