Очень "незаметное" препятствие на МКАДе. Итог как всегда - ДТП

Дептранс по непонятным причинам пошёл на попятную и опять влепил 150 логотипов, чтобы сомнений не оставалось, что это Дептранс. Видео с внешней стороны 24-го километра МКАД. В районе развязки с Каширским шоссе самосвал столкнулся с стоящим автокраном. О пострадавших пока не сообщается.

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