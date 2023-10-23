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Очень "незаметное" препятствие на МКАДе. Итог как всегда - ДТП

Очень "незаметное" препятствие на МКАДе. Итог как всегда - ДТП

Автор:
23 октября 2023 12:27
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Дептранс по непонятным причинам пошёл на попятную и опять влепил 150 логотипов, чтобы сомнений не оставалось, что это Дептранс. Видео с внешней стороны 24-го километра МКАД. В районе развязки с Каширским шоссе самосвал столкнулся с стоящим автокраном. О пострадавших пока не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   Дептранс   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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2  комментария
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91k
Херанука Паибалу Полчаса назад
Зато СМС прочитал, и ответ начал писать.....
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5k
satra 9 минут назад
Да уж, тут к обочине уже никак.
С левой стороны полоса пустая, если б не "проспал", мог бы и уйти.
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