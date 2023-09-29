Раритетный Mercedes-Benz SL превратили в электромобиль

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Компания Everrati, занимающаяся переделкой автомобилей с ДВС в электрокары, представила свою новую работу Mercedes-Benz SL 1960-х годов. Стоимость предлагаемых работ оценили в 295 000 фунтов, или почти 30 миллионов рублей.
Everrati предлагает заменить заводской 6-цилиндровый двигатель электромотором, который может развивать 176 либо 304 л. с. и работает с одноступенчатым редуктором. Оригинальный Mercedes-Benz SL располагал двигателями, отдача которых не превышала 170 сил. К моторам прилагается 68-киловаттная батарея, обеспечивающая запас хода до 320 километров.
Тюнеры утверждают, что постарались сохранить неизменными как вес автомобиля, так и развесовку, чтобы не портить ощущения от управления. До 100 км/ч электрический SL разгонится за 7 секунд при максимальной скорости 200 км/ч. Таким образом, электромод заметно динамичнее оригинала. Явных изменений во внешности также нет, определить электрическую природу раритета можно только по отсутствию выхлопной трубы и новым датчикам на приборной панели.
Everrati особо оговаривает, что все изменения выполнены обратимыми. При желании можно вернуть электромод в исторически достоверное состояние.
Возраст экземпляра, использованного в качестве донора для демонстрационной машины, ателье не уточняет, но Mercedes-Benz выпускала SL в кузове W113 в период с 1963 по 1971 год.
Тюнеры утверждают, что постарались сохранить неизменными как вес автомобиля, так и развесовку, чтобы не портить ощущения от управления. До 100 км/ч электрический SL разгонится за 7 секунд при максимальной скорости 200 км/ч. Таким образом, электромод заметно динамичнее оригинала. Явных изменений во внешности также нет, определить электрическую природу раритета можно только по отсутствию выхлопной трубы и новым датчикам на приборной панели.
Everrati особо оговаривает, что все изменения выполнены обратимыми. При желании можно вернуть электромод в исторически достоверное состояние.
Возраст экземпляра, использованного в качестве донора для демонстрационной машины, ателье не уточняет, но Mercedes-Benz выпускала SL в кузове W113 в период с 1963 по 1971 год.
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Метки: Mercedes Benz Автовсячина авто автомир автомобили машина переделка раритет тюнинг электромобиль
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