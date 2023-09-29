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Раритетный Mercedes-Benz SL превратили в электромобиль

Раритетный Mercedes-Benz SL превратили в электромобиль

Автор:
29 сентября 2023 15:17
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   переделка   раритет   тюнинг   электромобиль   
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Компания Everrati, занимающаяся переделкой автомобилей с ДВС в электрокары, представила свою новую работу Mercedes-Benz SL 1960-х годов. Стоимость предлагаемых работ оценили в 295 000 фунтов, или почти 30 миллионов рублей.
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Метки: Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   переделка   раритет   тюнинг   электромобиль   
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2  комментария
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Rus77 16 минут назад
Зачем?!
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Анна Рузнецова 3 минуты назад
круто
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