Раритетный Mercedes-Benz SL превратили в электромобиль

Everrati предлагает заменить заводской 6-цилиндровый двигатель электромотором, который может развивать 176 либо 304 л. с. и работает с одноступенчатым редуктором. Оригинальный Mercedes-Benz SL располагал двигателями, отдача которых не превышала 170 сил. К моторам прилагается 68-киловаттная батарея, обеспечивающая запас хода до 320 километров.



Тюнеры утверждают, что постарались сохранить неизменными как вес автомобиля, так и развесовку, чтобы не портить ощущения от управления. До 100 км/ч электрический SL разгонится за 7 секунд при максимальной скорости 200 км/ч. Таким образом, электромод заметно динамичнее оригинала. Явных изменений во внешности также нет, определить электрическую природу раритета можно только по отсутствию выхлопной трубы и новым датчикам на приборной панели.



Everrati особо оговаривает, что все изменения выполнены обратимыми. При желании можно вернуть электромод в исторически достоверное состояние.



Возраст экземпляра, использованного в качестве донора для демонстрационной машины, ателье не уточняет, но Mercedes-Benz выпускала SL в кузове W113 в период с 1963 по 1971 год.