Осеннее обострение у неадекватного водителя

Действие разворачивалось 16 октября в Люберцах. Водитель автомобиля Форд Фокус сначала включил режим "учителя", а затем совсем сошёл с ума и устроил массовое ДТП. Дата на видеорегистраторе сбита.

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"Обучение" и навыки вождения Действие разворачивалось 16 октября в Люберцах. Водитель автомобиля Форд Фокус сначала включил режим "учителя", а затем совсем сошёл с ума и устроил массовое ДТП. Дата на видеорегистраторе сбита. 2023-10-19T11:14:51+03:00 Пропустить