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Осеннее обострение у неадекватного водителя

Осеннее обострение у неадекватного водителя

Автор:
19 октября 2023 11:14
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Действие разворачивалось 16 октября в Люберцах. Водитель автомобиля Форд Фокус сначала включил режим "учителя", а затем совсем сошёл с ума и устроил массовое ДТП. Дата на видеорегистраторе сбита.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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9  комментариев
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35k
albedo 50 минут назад
Водитель Форда спешил к своему бойфренду.
Других причин такого поведения не вижу.
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5k
Дмитрий ! 7 минут назад
[мат] справа сам залез, а потом ещё чего вые...
P.S. Этот вечный ремонт на Новорязанке зае...., лет 10 уже.
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6k
livaneth 18 минут назад
Да я не сказал бы, что водитель форда сильно учительствовал. Просто манера езды такая. Может под веществами.
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10k
Игорь 45 минут назад
а где третье видео - где учителя учат?
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16k
Patmaz 50 минут назад
Наркотики - зло!
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1k
Лютый вам Бетховен 54 минуты назад
В игрульках не нагонялся...
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3k
kuchipachi 57 минут назад
если изначально, посмотрев первое видео, у меня закрались подозрения, что водителю форда не понравилось, что рег где-то перестроился без поворотника. остановкой и морганием поворотника водитель форда как бы показывал, что его надо включать. начало второго видео вроде как подтверждает, что рег перестраивается без поворотника, то само ДТП сильно пошатнуло эту теорию и больше склонило ко мнению, что водитель форда полностью неадекватный просто.
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