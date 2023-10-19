Осеннее обострение у неадекватного водителя

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Действие разворачивалось 16 октября в Люберцах. Водитель автомобиля Форд Фокус сначала включил режим "учителя", а затем совсем сошёл с ума и устроил массовое ДТП. Дата на видеорегистраторе сбита.
"Обучение" и навыки вождения
Массовое ДТП
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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Других причин такого поведения не вижу.
P.S. Этот вечный ремонт на Новорязанке зае...., лет 10 уже.