Дептранс опубликовал ролик с ДТП из Москвы и быстро его удалил

В Москве на Новом Арбате человек нашёл очень плохое место, чтобы прилечь - выделенную полосу. Лежал он там не долго и его закономерно переехали. Удивительное в этой истории то, что Дептранс удалил этот ролик со своего канала и упоминание о нём. Ехал кто-то очень важный или посчитали слишком жестоким?

0 А вторая интересная новость заключается в том, что в Дептрансе услышали жалобы комментаторов и перестали накладывать 150 логотипов на видео, ограничившись одним, но теперь он будет на весь экран :)