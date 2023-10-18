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Дептранс опубликовал ролик с ДТП из Москвы и быстро его удалил

Дептранс опубликовал ролик с ДТП из Москвы и быстро его удалил

Автор:
18 октября 2023 11:13
Сообщество : Аварии
Метки: Арбат   Видео   ДТП   Дептранс   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
2139
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В Москве на Новом Арбате человек нашёл очень плохое место, чтобы прилечь - выделенную полосу. Лежал он там не долго и его закономерно переехали. Удивительное в этой истории то, что Дептранс удалил этот ролик со своего канала и упоминание о нём. Ехал кто-то очень важный или посчитали слишком жестоким?

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Метки: Арбат   Видео   ДТП   Дептранс   Москва   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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21  комментарий
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11k
kaboza 2 часа назад
Всем пох...хоть один вышел бы и оттащил за шкирку на тратуар..я б так сделал..
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188
Konst 16 минут назад
Больше всего пугает безразличие людей! Остановись, вызови скорую, дождись её и едь дальше! Мне стыдно за москвичей, хоть сам им являюсь!
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112
bambooworm Konst 8 минут назад
Точно москвич? Я это к тому, что столичный люд глагол ЕХАТЬ в повелительном наклонении применяет в допустимом варианте - ЕЗЖАЙ, но никак не ЕДЬ.
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8k
Лещ 46 минут назад
Странно, что водитель служебной машины его не увидел в полосе, как бы и скорость не огромная и освещение есть
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1k
Сергей Час назад
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721
Александр Час назад
.удак - и убился, и водиле проблем накинул.
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109
Феличита Александр 54 минуты назад
водила сам себе накинул, смотреть на дорогу нужно было
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231
ruslan d 2 часа назад
Один вопрос, почему никто не перекрыл полосу ?
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Оба варианта - и жестоко, и важная шишка (проблесковый маячок).
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3k
Χάρων 2 часа назад
Прилёг отдохнуть.
Навечно....
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4k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
это не выделенная полоса ,а разделительная...
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61k
pynh 2 часа назад
Ага, настолько важный, что даже на лентеру этот ролик лежит.
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