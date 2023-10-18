Дептранс опубликовал ролик с ДТП из Москвы и быстро его удалил

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В Москве на Новом Арбате человек нашёл очень плохое место, чтобы прилечь - выделенную полосу. Лежал он там не долго и его закономерно переехали. Удивительное в этой истории то, что Дептранс удалил этот ролик со своего канала и упоминание о нём. Ехал кто-то очень важный или посчитали слишком жестоким?
А вторая интересная новость заключается в том, что в Дептрансе услышали жалобы комментаторов и перестали накладывать 150 логотипов на видео, ограничившись одним, но теперь он будет на весь экран :)
Дополнено: Два автомобиля с мигалками и «крякалками» ехали по разделительной полосе, и один из них переехал мужчину. Затем его переехал другой автомобиль. Пострадавший скончался в реанимации.
Известно, что внедорожник Toyota Land Cruiser, переехавший мужчину, принадлежит ФСО России, а автомобиль Toyota Camry — автопарку МВД.
Говорят, что водитель «Камри» уехал с места ДТП и вернулся обратно через 20 минут. Кадры наезда этим автомобилем в ролик не попали.
Известно, что внедорожник Toyota Land Cruiser, переехавший мужчину, принадлежит ФСО России, а автомобиль Toyota Camry — автопарку МВД.
Говорят, что водитель «Камри» уехал с места ДТП и вернулся обратно через 20 минут. Кадры наезда этим автомобилем в ролик не попали.
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Метки: Арбат Видео ДТП Дептранс Москва аварии авто авто аварии автомир автомобили машина пешехода сбили
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