Готовился к взлёту, но что-то пошло не так

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15 октября в Санкт-Петербурге на Лермонтовском проспекте Ягуар на высокой скорости перелетел через мост, после чего потерял управление, врезался в Фольксваген и отлетел в жилой дом.
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Всем видно теперь этого удода.
Слава богу, никто не пострадал.
ОХ они офигеют, когда узнают цены в нынешних реалиях!!!