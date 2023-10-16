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Готовился к взлёту, но что-то пошло не так

Готовился к взлёту, но что-то пошло не так

Автор:
16 октября 2023 11:49
Сообщество : Аварии
Метки: Jaguar   Видео   ДТП   Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лётчик   машина   
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15 октября в Санкт-Петербурге на Лермонтовском проспекте Ягуар на высокой скорости перелетел через мост, после чего потерял управление, врезался в Фольксваген и отлетел в жилой дом.

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Метки: Jaguar   Видео   ДТП   Санкт-Петербург   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   лётчик   машина   
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13  комментариев
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24k
ЦСКА 2 часа назад
Тварь бестолковая! Слава Богу не ушатал никого!
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10k
Алексей 13 минут назад
Ебобо!
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272
boliwar 13 минут назад
Газ в пол, а руль на себя - забыл...
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9k
Oleg Полчаса назад
Ну ничего, за то теперь хавал сможет взять или чери там...
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2k
Алексей Полчаса назад
Педалька в мозгу запала. Сейчас опять на свою субару ( https://www.nomerogram.ru/e/65752441-11654bc3a/https://www.nomerogram.ru/e/65752441-11654bc3a/ ) номер перекинет, закупится новой тачкой и будет опять прыгать по кочкам.
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1k
Yapon_otez 54 минуты назад
Неужели не замазали номер летуна?
Всем видно теперь этого удода.
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48k
Aleksandr 54 минуты назад
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17k
Toxictofa 55 минут назад
Хорошо припарковался. Надежно.
Слава богу, никто не пострадал.
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3k
SmartCat101 Час назад
он не управление потерял , а остатки мозга покинули черепную коробку
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915
Дмитрий Час назад
Красаучег! Руки бы ему ампутировать... по самые уши.
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16k
Совранский 2 часа назад
- Мааааам, я машину разбил!(((
ОХ они офигеют, когда узнают цены в нынешних реалиях!!!
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36k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Ибанутым нет покоя... Теперь точно везде успел
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