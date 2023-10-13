Изменения в правилах техосмотра автомобилей

О нововведениях в процедуре ТО рассказал эксперт по аккредитации испытательных лабораторий и техосмотра Андрей Саблин. Предполагается, что правила вступят в силу с 1 марта следующего года. Основной акцент сделан на процедуре выдачи диагностических карт. Как сообщается, теперь ее получить в удаленном формате не получится, что практикует большинство страховых компаний.



В новом документе появилось два термина: «пропускная способность СТО» и «типовой перечень проводимых технологических операций». Простыми словами компания должна иметь соответствующие посты диагностики авто, где один может принять в день не более 16 машин. Причем на один пост идет один эксперт. Данная мера призвана прекратить действие «серых» схем выдачи диагностических карт.