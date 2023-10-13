Изменения в правилах техосмотра автомобилей

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В России с 1 марта 2024 года технический осмотр будут проводить по новым правилам. Первые подробности об этом уже появились в Сети. Спойлер - для законопослушных граждан ничего не меняется.
О нововведениях в процедуре ТО рассказал эксперт по аккредитации испытательных лабораторий и техосмотра Андрей Саблин. Предполагается, что правила вступят в силу с 1 марта следующего года. Основной акцент сделан на процедуре выдачи диагностических карт. Как сообщается, теперь ее получить в удаленном формате не получится, что практикует большинство страховых компаний.
В новом документе появилось два термина: «пропускная способность СТО» и «типовой перечень проводимых технологических операций». Простыми словами компания должна иметь соответствующие посты диагностики авто, где один может принять в день не более 16 машин. Причем на один пост идет один эксперт. Данная мера призвана прекратить действие «серых» схем выдачи диагностических карт.
В новом документе появилось два термина: «пропускная способность СТО» и «типовой перечень проводимых технологических операций». Простыми словами компания должна иметь соответствующие посты диагностики авто, где один может принять в день не более 16 машин. Причем на один пост идет один эксперт. Данная мера призвана прекратить действие «серых» схем выдачи диагностических карт.
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Метки: Автовсячина ГИБДД ДПС авто автомир автомобили закон машина техосмотр
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