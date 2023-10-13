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Изменения в правилах техосмотра автомобилей

Изменения в правилах техосмотра автомобилей

Автор:
13 октября 2023 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   техосмотр   
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В России с 1 марта 2024 года технический осмотр будут проводить по новым правилам. Первые подробности об этом уже появились в Сети. Спойлер - для законопослушных граждан ничего не меняется.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   ДПС   авто   автомир   автомобили   закон   машина   техосмотр   
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6  комментариев
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SuperTroll 49 минут назад
Талоны ТО, карты техосмортра, штрафы, платоны..уже не знают как с водителей последнюю шкуру содрать...
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