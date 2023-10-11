10 экземпляров Land Rover Defender от тюнинг ателье Mansory

От стандартного внедорожника Black Edition отличается развитым обвесом, большая часть которого выполнена из карбона. Также достался капот из углеволокна, дополнительная светотехника на крыше и 24-дюймовые фирменные колёсные диски FD.15, обутые в низкопрофильную резину. По традиции тюнеры поработали и над салоном. В интерьере чёрная кожа сочетается с алькантарой и контрастными оранжевыми акцентами. Бонусом мастера вмонтировали в потолок множество светодиодов, которые должны имитировать звёздное небо.



Заводской Defender 90 c 5-литровым V8 под капотом имеет 525 сил и 625 Нм крутящего момента, Black Edition же может похвастаться 650 силами и 870 Нм. Что именно было сделано с силовым агрегатом для увеличения мощности, в компании не уточнилили.



Общий тираж Defender Black Edition составит лишь 10 экземпляров. Цены не озвучиваются. Позже в Mansory обещают показать и 5-дверный вариант c аналогичными доработками.