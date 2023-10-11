10 экземпляров Land Rover Defender от тюнинг ателье Mansory

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Mansory презентовала публике свою новую работу - внедорожник Land Rover Defender в 3-дверном кузове и с V8 под капотом мощностью 650 л.с. В версии от тюнинг-ателье автомобиль называется Black Edition.
От стандартного внедорожника Black Edition отличается развитым обвесом, большая часть которого выполнена из карбона. Также достался капот из углеволокна, дополнительная светотехника на крыше и 24-дюймовые фирменные колёсные диски FD.15, обутые в низкопрофильную резину. По традиции тюнеры поработали и над салоном. В интерьере чёрная кожа сочетается с алькантарой и контрастными оранжевыми акцентами. Бонусом мастера вмонтировали в потолок множество светодиодов, которые должны имитировать звёздное небо.
Заводской Defender 90 c 5-литровым V8 под капотом имеет 525 сил и 625 Нм крутящего момента, Black Edition же может похвастаться 650 силами и 870 Нм. Что именно было сделано с силовым агрегатом для увеличения мощности, в компании не уточнилили.
Общий тираж Defender Black Edition составит лишь 10 экземпляров. Цены не озвучиваются. Позже в Mansory обещают показать и 5-дверный вариант c аналогичными доработками.
Заводской Defender 90 c 5-литровым V8 под капотом имеет 525 сил и 625 Нм крутящего момента, Black Edition же может похвастаться 650 силами и 870 Нм. Что именно было сделано с силовым агрегатом для увеличения мощности, в компании не уточнилили.
Общий тираж Defender Black Edition составит лишь 10 экземпляров. Цены не озвучиваются. Позже в Mansory обещают показать и 5-дверный вариант c аналогичными доработками.
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