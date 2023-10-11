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10 экземпляров Land Rover Defender от тюнинг ателье Mansory

10 экземпляров Land Rover Defender от тюнинг ателье Mansory

Автор:
11 октября 2023 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Defender   Landrover   Mansory   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   тюнинг   
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Mansory презентовала публике свою новую работу - внедорожник Land Rover Defender в 3-дверном кузове и с V8 под капотом мощностью 650 л.с. В версии от тюнинг-ателье автомобиль называется Black Edition.
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Метки: Defender   Landrover   Mansory   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   ателье   машина   тюнинг   
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