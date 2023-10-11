FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11888 постов • 839 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Китайцы представили 1224-стльный электрический гиперкар GAC Hyper SSR

Китайцы представили 1224-стльный электрический гиперкар GAC Hyper SSR

Автор:
11 октября 2023 15:13
Сообщество : Автомир
Метки: Aion   Gac   Hyper SSR   Автовсячина   КИтай   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   электрокар   
832
15
Китайский концерн GAC обнародовал изображения и назвал некоторые характеристики электрокупе Hyper SSR, которое выйдет на рынок под суббрендом Aion. Гиперкар с силовой установкой на 1224 силы способен ускориться до 100 км/ч за 1,9 секунды. Цена электрокара начинается с отметки 175 тысяч долларов или 17.5 миллиона рублей.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Aion   Gac   Hyper SSR   Автовсячина   КИтай   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   электрокар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

15689



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы
В Калининграде не разрешили вывесить израильский флаг у мемориала Победы
Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную" маску за 4,2 млн евро
Французские супруги подали в суд на антиквара, который перепродал их "бесполезную"...
Кто над всем этим стоит
Кто над всем этим стоит
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Как чихают девушки и парни

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя терминатором

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#в мире#аварии#Автовсячина#факты#КИтай#подборка#дети
#машина#интересно#животные#позитив#ДТП#милота#история#Россия#фильм#кино
#автомобили#интересное#люди#Прикол#авто аварии#США#забавно#новости#полиция#Москва
Кто над всем этим стоит Кто над всем этим стоит Озвучена стоимость нового автомобиля Москвич 6 Озвучена стоимость нового автомобиля Москвич 6 В России стартовали продажи нового Geely Coolray. Цены стартуют с отметки 2.6 миллиона рублей В России стартовали продажи нового Geely Coolray. Цены стартуют с отметки 2.6 миллиона рублей 5 самых продаваемых автомобилей на российском рынке 5 самых продаваемых автомобилей на российском рынке Chery повторила трюк Volvo - построила башню из электрокроссоверов eQ7 Chery повторила трюк Volvo - построила башню из электрокроссоверов eQ7 В России появится новая китайская автомобильная марка, принадлежащая Nissan В России появится новая китайская автомобильная марка, принадлежащая Nissan

На что жалуетесь?

Вернуться