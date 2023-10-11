Китайцы представили 1224-стльный электрический гиперкар GAC Hyper SSR

При габаритах 4556х1988х1230 миллиметров и колёсной базе 2650 миллиметров Aion Hyper GT практически совпадает по размерам с Ferrari 458 Italia, которую отдалённо напоминает внешне. У двух купе, к примеру, похожие силуэты и очертания головной оптики. При этом китайская новинка выглядит довольно сдержанно, несмотря на 20-дюймовые колёсные диски и развитое аэродинамическое оперение с активным спойлером. Он способен генерировать до 100 килограммов прижимной силы. Часть кузовных панелей выполнена из карбона.



Лаконичным получился и интерьер, несмотря на оригинальный угловатый руль и 14,6-дюймовый центральный дисплей. Приборная панель также цифровая — её диагональ 8,8 дюйма, а установлен экран ближе к кромке лобового стекла. Кресла с развитой боковой поддержкой имеют кожаную отделку, подогрев и вентиляцию. Кроме того, в оснащение Hyper SSR войдут двухзонный климат-контроль и 8 динамиков.



Разработчики расшифровывают SSR как Super, Sport, Race. Это косвенный намёк на три модификации, которые гиперкар получит на рынке. Все они укомплектованы силовой установкой на 1224 л.с. и 1230 Нм с неназванным числом моторов, но отличаются характеристиками. Базовая версия сможет разгоняться до 100 км/ч за 2,3 секунды, промежуточная ценой 1 386 000 юаней — уже за 1,9 секунды.



Топовую версию оценили ещё на 300 тысяч юаней дороже. Динамика у такого Hyper SSR отаётся такой же, но самое дорогое купе отличается ходовой частью, адаптированной к заездам по трекам. Максимальная скорость у всех модификаций одна — 250 км/ч, как и 75-киловаттная батарея, которая обеспечивает запас хода 506 километров. Цены на европейские аналоги наподобие Rimaс Nevera и Lotus Evija значительно выше.