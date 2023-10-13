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Авария дня. От ГАЗели вообще ничего не осталось

Авария дня. От ГАЗели вообще ничего не осталось

Автор:
13 октября 2023 10:05
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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Страшная авария произошла 8 октября на Трасса Ростов - Волгодонск. Водитель грузового автомобиля с прицепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой ГАЗелью. 67-летний газелист погиб на месте аварии.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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3  комментария
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91k
Херанука Паибалу 56 минут назад
скорость для мокрой дороги - офигенная
ума у камазиста - немного
у КАМАЗа было два варианта:
1 уходить вправо, в кювет, погибать самому
2. то, что он сделал
на мокрой дороге тягач тормозил лучше, чем прицеп - и их начало "складывать"
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26k
Федор 17 минут назад
Гребаные зерновозы!!! Как они достают на Ростовских дорогах, машины часто убитые, перегрузы у них капитальные, дороги убивают. Я не понимаю почему не займутся контролирующие органы зерновозами?
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