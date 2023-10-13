Авария дня. От ГАЗели вообще ничего не осталось

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Страшная авария произошла 8 октября на Трасса Ростов - Волгодонск. Водитель грузового автомобиля с прицепом не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовой ГАЗелью. 67-летний газелист погиб на месте аварии.
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ума у камазиста - немного
у КАМАЗа было два варианта:
1 уходить вправо, в кювет, погибать самому
2. то, что он сделал
на мокрой дороге тягач тормозил лучше, чем прицеп - и их начало "складывать"