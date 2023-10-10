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Авария дня. Ехала быстрее, чем летел её ангел-хранитель

Авария дня. Ехала быстрее, чем летел её ангел-хранитель

Автор:
10 октября 2023 10:15
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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5 октября возле поворота в поселок Спиченково в Прокопьевске Кемеровской области 21-летняя девушка имевшая стаж вождения 3 года, управляя автомобилем Киа Рио выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном Хюндай. Удар был такой силы, что передняя часть легкового автомобиля полностью разрушилась, а женщина водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. 32-летний пассажир получил травмы, 58-летний водитель грузовика не пострадал.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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9  комментариев
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76k
Viktor 38 минут назад
Ну как же - 3 года стаж, королева трассы!
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8k
Колорад 36 минут назад
Один останавливается перед пешеходным переходом. А рег и впередиидущий решают не тормозить и идти в обгон по встречке...
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2k
Жирный бот 41 минуту назад
Да ехала то не быстро, просто так обгонять нельзя..Не видишь встречку, не обгоняй. Ну и паровозиком, водитель впереди для себя рассчитал маневр, а вот девушке уже места не было.. Хотя водитель мог бы подвинутся к обочине, но он решил скинуть скорость, чтоб она перед ним проскочила, но она приняла другое решение(( короче так обгонять нельзя
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3k
Yus 43 минуты назад
Два вопроса. Куда вы так торопитесь? Нахрена лезть на встречную?
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