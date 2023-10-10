Авария дня. Ехала быстрее, чем летел её ангел-хранитель

749
1
2
5 октября возле поворота в поселок Спиченково в Прокопьевске Кемеровской области 21-летняя девушка имевшая стаж вождения 3 года, управляя автомобилем Киа Рио выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном Хюндай. Удар был такой силы, что передняя часть легкового автомобиля полностью разрушилась, а женщина водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. 32-летний пассажир получил травмы, 58-летний водитель грузовика не пострадал.
Источник:
Ссылки по теме:
- УАЗик полетел, как игрушечный
- Пьяный водитель врезался в столб
- Авария дня. Уснул, убил и убежал
- Не МКАД, но эффект тот же. Недолгая стоянка в тоннеле
- Пьяный водитель врезался в алкомаркет и загорелся
Новости партнёров