Авария дня. Ехала быстрее, чем летел её ангел-хранитель

5 октября возле поворота в поселок Спиченково в Прокопьевске Кемеровской области 21-летняя девушка имевшая стаж вождения 3 года, управляя автомобилем Киа Рио выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном Хюндай. Удар был такой силы, что передняя часть легкового автомобиля полностью разрушилась, а женщина водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. 32-летний пассажир получил травмы, 58-летний водитель грузовика не пострадал.

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5 октября возле поворота в поселок Спиченково в Прокопьевске Кемеровской области 21-летняя девушка имевшая стаж вождения 3 года, управляя автомобилем Киа Рио выехала на встречную полосу и столкнулась с фургоном Хюндай. Удар был такой силы, что передняя часть легкового автомобиля полностью разрушилась, а женщина водитель от полученных травм скончалась на месте происшествия. 32-летний пассажир получил травмы, 58-летний водитель грузовика не пострадал. 2023-10-10T10:15:40+03:00 Пропустить