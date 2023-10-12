Lada Vesta Sportline получит двигатель мощностью 190 л.с.

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АвтоВАЗ планирует устанавливать на спортивные Весты двигатели мощностью 180-190 л.с. Но это произойдет не в этом и, скорее всего, даже не в следующем году.
В данный момент на автомобили Vesta Sportline устанавливают двигатель объемом 1,6 мощностью 118 л.с.. В следующем году спортивная «Веста» получит мотор 1.8 мощностью 145 л.с.
Каким будет более мощный двигатель, и когда его начнут устанавливать под капот «Лады», информации пока нет. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предполагает, что двигатель мощностью 180-190 л.с. будет импортным и, скорее всего, китайским.
«Если на Весте появится турбомотор , а китайские моторы такие есть, будет совсем хорошо», – отмечает Кадаков.
Каким будет более мощный двигатель, и когда его начнут устанавливать под капот «Лады», информации пока нет. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предполагает, что двигатель мощностью 180-190 л.с. будет импортным и, скорее всего, китайским.
«Если на Весте появится турбомотор , а китайские моторы такие есть, будет совсем хорошо», – отмечает Кадаков.
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Метки: Vesta Автовсячина Лада Россия авто автомир автомобили машина
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