Lada Vesta Sportline получит двигатель мощностью 190 л.с.

В данный момент на автомобили Vesta Sportline устанавливают двигатель объемом 1,6 мощностью 118 л.с.. В следующем году спортивная «Веста» получит мотор 1.8 мощностью 145 л.с.



Каким будет более мощный двигатель, и когда его начнут устанавливать под капот «Лады», информации пока нет. Главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков предполагает, что двигатель мощностью 180-190 л.с. будет импортным и, скорее всего, китайским.



«Если на Весте появится турбомотор , а китайские моторы такие есть, будет совсем хорошо», – отмечает Кадаков.