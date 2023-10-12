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Lada Vesta Sportline получит двигатель мощностью 190 л.с.

Lada Vesta Sportline получит двигатель мощностью 190 л.с.

Автор:
12 октября 2023 16:48
Сообщество : Автомир
Метки: Vesta   Автовсячина   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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АвтоВАЗ планирует устанавливать на спортивные Весты двигатели мощностью 180-190 л.с. Но это произойдет не в этом и, скорее всего, даже не в следующем году.

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Метки: Vesta   Автовсячина   Лада   Россия   авто   автомир   автомобили   машина   
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4  комментария
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4k
Колян Полчаса назад
Lada Vesta Sportline в кузове универсал смотрится не плохо.
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1k
Просто чувак в интернете 3 минуты назад
Универсал, полный привод и мотор в 200л.с. на палке - вот это будет уже хорошо.
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34k
Fat Lynx Полчаса назад
Поставят одноразовое пихло с силуминовым блоком и будут галочки в отчетах ставить... и ведь найдутся же лохи, которые это будут покупать.
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14k
Antique computer 48 минут назад
Угу, какой-нибудь двухцилиндровый движок от китайского мотороллера с 4 наддувами, рассчитанный на 10-15 ускорений.
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