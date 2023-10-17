FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11920 постов • 839 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Итальянская Ferrari начала продавать новые автомобили за криптовалюту

Итальянская Ferrari начала продавать новые автомобили за криптовалюту

Автор:
17 октября 2023 13:26
Сообщество : Автомир
Метки: Bitcoin   Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   криптовалюта   машина   суперкар   
1064
7
Представители итальянского бренда суперкаров Ferrari заявили, что их спортивные автомобили теперь можно приобрести за цифровую валюту. На данный момент такая оплата доступна в США, но уже в скором времени появится и в Европе.
×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Bitcoin   Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   криптовалюта   машина   суперкар   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
11k
Б.Касторский 2 часа назад
Ну вот хз. Вся это электронная деньга крайне нестабильная. Стоимость тоже будет регулярно меняться? Вот есть цена, допустим, в долларах или евро. Получается, что биткоин или что там будет, будет лишь прокладкой между стоимостью в реальных деньгах и товаром? В чём смысл?
Я бы понял, если бы экономика реально была заточена под подобное. Но пока напоминает 90-е, когда в магазинах указывали цены в УЕ и курс висел на бумажке у кассы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 3 ответа
4k
Taf Taffus 2 часа назад
Итальянцев эстонцы с финнами покусали? Что-то они со своим хайпом на крипоте года на два опоздали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

16091



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 примеров отличного дизайна
25 примеров отличного дизайна
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Неожиданные, но очень приятные презенты от котиков
Набирающие популярность в сообществах
Всё вразнобой&nbsp;
Всё вразнобой 
АвтоВсячина
АвтоВсячина
"C миру по нитке - голому рубаха"
"C миру по нитке - голому рубаха"
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Популярная суперспособность

Лучшие демотиваторы
Как мужики видят девушек с макияжем ибез макияжа

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#люди#интересное#история#шоу бизнес#знаменитости#Россия#новости
#животные#автомир#Прикол#в мире#факты#кино#Автовсячина#фильм#забавно#США
#машина#Юмор#ДТП#аварии#авто аварии#позитив#конфликт#СССР#милота#улыбнуло
"C миру по нитке - голому рубаха" "C миру по нитке - голому рубаха" Из классического Mini сделали игровую станцию Из классического Mini сделали игровую станцию Уникальный McLaren Elva с кузовом-хамелеоном выставят на торги Уникальный McLaren Elva с кузовом-хамелеоном выставят на торги Афганский суперкар улучшили и планируют отправить на «24 часа Ле-Мана» Афганский суперкар улучшили и планируют отправить на «24 часа Ле-Мана» 74-летняя капсула времени с пробегом всего 1340 км выставлена на продажу 74-летняя капсула времени с пробегом всего 1340 км выставлена на продажу Тюнинг-кит превращающий Suzuki Jimny в миниатюрную копию Ford Bronco Тюнинг-кит превращающий Suzuki Jimny в миниатюрную копию Ford Bronco

На что жалуетесь?

Вернуться