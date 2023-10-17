Итальянская Ferrari начала продавать новые автомобили за криптовалюту

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Представители итальянского бренда суперкаров Ferrari заявили, что их спортивные автомобили теперь можно приобрести за цифровую валюту. На данный момент такая оплата доступна в США, но уже в скором времени появится и в Европе.
Появление криптовалют стало ни чем иным, как революцией в сфере финансов. Первоначально рассматриваемые как спекулятивные активы, они вышли за рамки этой цели и нашли практическое применение в различных отраслях. Компании по всему миру потихоньку начинают принимать оплату криптовалютой. Ferrari является одним из пионеров в этом отношении. Недавнее заявление представителей марки о приеме виртуальной валюты в качестве способа оплаты своих спортивных автомобилей в США является значительным шагом в цифровую эпоху.
Энрико Гальера, директор по маркетингу и коммерческой деятельности Ferrari, подтвердил это монументальное решение, подчеркнув, что оно стало ответом на запросы их богатой клиентуры.
Энрико Гальера, директор по маркетингу и коммерческой деятельности Ferrari, подтвердил это монументальное решение, подчеркнув, что оно стало ответом на запросы их богатой клиентуры.
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Я бы понял, если бы экономика реально была заточена под подобное. Но пока напоминает 90-е, когда в магазинах указывали цены в УЕ и курс висел на бумажке у кассы.