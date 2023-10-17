Итальянская Ferrari начала продавать новые автомобили за криптовалюту

Появление криптовалют стало ни чем иным, как революцией в сфере финансов. Первоначально рассматриваемые как спекулятивные активы, они вышли за рамки этой цели и нашли практическое применение в различных отраслях. Компании по всему миру потихоньку начинают принимать оплату криптовалютой. Ferrari является одним из пионеров в этом отношении. Недавнее заявление представителей марки о приеме виртуальной валюты в качестве способа оплаты своих спортивных автомобилей в США является значительным шагом в цифровую эпоху.



Энрико Гальера, директор по маркетингу и коммерческой деятельности Ferrari, подтвердил это монументальное решение, подчеркнув, что оно стало ответом на запросы их богатой клиентуры.