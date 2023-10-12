В Казани автолюбитель выстрелил в лицо соседу за некорректную парковку машины

21-летний автолюбитель еле втиснул свою машину между грузовиком и «Ларгусом». Он был очень зол на соседа, который, как ему показалось, занял сразу два места. Поэтому решил донести до его сведения о том, что недоволен "неспортивным" поведением. Парень написал на машине обидчика пару "ласковых слов", как вдруг увидел его самого собственной персоной.





42-летний мужчина как раз проходил мимо с ребёнком и решил поинтересоваться, что за возня происходит у его машины. В ответ застигнутый врасплох мститель выстрелил оппоненту в лицо из газового пистолета.





