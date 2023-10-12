В Казани автолюбитель выстрелил в лицо соседу за некорректную парковку машины

Переполненные парковки - бич современных городов, поэтому конфликты между автовладельцами совсем не редки. Как правило, всё заканчивается словесной перепалкой, но не в этот раз.
21-летний автолюбитель еле втиснул свою машину между грузовиком и «Ларгусом». Он был очень зол на соседа, который, как ему показалось, занял сразу два места. Поэтому решил донести до его сведения о том, что недоволен "неспортивным" поведением. Парень написал на машине обидчика пару "ласковых слов", как вдруг увидел его самого собственной персоной.
42-летний мужчина как раз проходил мимо с ребёнком и решил поинтересоваться, что за возня происходит у его машины. В ответ застигнутый врасплох мститель выстрелил оппоненту в лицо из газового пистолета.
Как сообщают СМИ, в результате мужчина получил химический ожог лица. Печально, что все эти разборки происходили на глазах ребёнка. Обратился ли в полицию пострадавший, не сообщается.
Источник:
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Это к сторонникам свободного ношения оружия.
P.S. Я чего такой злой. Вчера встал в 5, вышел из дома в 6, ехать 70 км, т.е. в 7 я должен быть на месте. А поперек парковки ленивец запарковал свой пикап. Полчаса убил на пробуждение ленивца, вызов его недовольной рожи на освобождение проезда. Опоздал везде, где только можно. А так стрельнул ленивца. И все, больше лн не будет неправильно парковаться
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Как говаривал мой отец:
"Да неистребимо племя (ч)удаков"
Я один раз для такого наглеца эвакуатор вызывал.
2. Авто действительно припарковано "жирно-богато", с промежутком метра в полтора
3. Газовый пистолет - ГАВНО
Когда его нет - человек ведет себя АДЕКВАТНЕЕ т.к. рассчитывает НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ
А ожидаемого "умножения сил" "газовик" не дал...
Только раззадорил...