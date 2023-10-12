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В Казани автолюбитель выстрелил в лицо соседу за некорректную парковку машины

В Казани автолюбитель выстрелил в лицо соседу за некорректную парковку машины

Автор:
12 октября 2023 10:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Казань   авто   виддео   газовый пистолет   парковка   стрельба   
1568
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Переполненные парковки - бич современных городов, поэтому конфликты между автовладельцами совсем не редки. Как правило, всё заканчивается словесной перепалкой, но не в этот раз.

21-летний автолюбитель еле втиснул свою машину между грузовиком и «Ларгусом». Он был очень зол на соседа, который, как ему показалось, занял сразу два места. Поэтому решил донести до его сведения о том, что недоволен "неспортивным" поведением. Парень написал на машине обидчика пару "ласковых слов", как вдруг увидел его самого собственной персоной.


42-летний мужчина как раз проходил мимо с ребёнком и решил поинтересоваться, что за возня происходит у его машины. В ответ застигнутый врасплох мститель выстрелил оппоненту в лицо из газового пистолета.



Как сообщают СМИ, в результате мужчина получил химический ожог лица. Печально, что все эти разборки происходили на глазах ребёнка. Обратился ли в полицию пострадавший, не сообщается.

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Метки: Казань   авто   виддео   газовый пистолет   парковка   стрельба   
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19  комментариев
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3k
kuchipachi Час назад
По-моему 7ка более жирно стоит, чем ларгус. К тому на таких парковках сложно судить о том, кто как стоит, ибо изначально могли машины совсем по-другому стоять. Кто-то приехал, поставил как мог, стоишь норм. сосед, который стоял как муд@к, уехал и вот теперь ты сидишь уже как муд@к. А вообще, когда места мало, то обычно жмутся правой стороной. Одна машина стоит задом к бордюру, другая передом и всё норм
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35k
albedo Час назад
Вот теперь представим, что у молодого идиота вместо газового был бы боевой пистолет.
Это к сторонникам свободного ношения оружия.
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91k
Херанука Паибалу 2 часа назад
1. Стрельба началась не за парковку, а за словесные высказывания угроз и оскорблений
2. Авто действительно припарковано "жирно-богато", с промежутком метра в полтора
3. Газовый пистолет - ГАВНО
Когда его нет - человек ведет себя АДЕКВАТНЕЕ т.к. рассчитывает НА СОБСТВЕННЫЕ СИЛЫ
А ожидаемого "умножения сил" "газовик" не дал...
Только раззадорил...
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24
synco Херанука Паибалу Час назад
А Вы, мил человек, не пробовали заглянуть в прошлое так сказать? Возможно ещё час назад авто стояло не жирно, а вполне себе зажато между соседями. Соседи уже съепнули и вот уже авто стоит так, а не этак...
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