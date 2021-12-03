В Волгоградской области женщине-инспектору пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя

Как совершить кучу разных платежей и не разориться на комиссии

ВАЗ-2106 почти без пробега выставили на продажу за 3,8 млн рублей

Эстонцы оживили старенькую «Ниву», простоявшую под открытым небом около 10 лет

Lada Revolution — почему провалился первый спорткар АвтоВАЗа

Отечественный трехдверный хэтчбек ВАЗ-2108: насколько он был советским?

Копы с обратной стороны Земли: на чём ездит полиция Австралии