В Волгоградской области женщине-инспектору пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя

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В Волжском сотрудники ГИБДД попытались остановить ВАЗ с полностью затонированными стеклами, но водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. В ходе погони нарушитель повредил полицейский автомобили, а также сбил инспектора.
Единственная на весь регион девушка лейтенант ГИБДД Анжела Глушко в ходе погони применила табельное оружие и прострелила колесо нарушителю. С пробитой шиной лихач тщетно пытался уйти от погони, наехал на сотрудника полиции и столкнулся со служебным автомобилем.
«Давай, давай, Анжел, да стреляй!»
Выскочив из салона, нарушитель попытался сбежать на своих двоих, однако полицейские его задержали.
Нарушителем оказался 16-летний житель Волжского. Молодой человек недавно купил авто и решил покататься. В отношении задержанного составлены административные протоколы и возбуждено уголовное дело о применении насилия в отношении представителя власти.
В результате применения табельного оружия пострадавших нет. Служебной проверкой установлено, что сотрудник полиции применил оружие на законных основаниях.
Блондинка в погонах Анжела Глушко в ходе погони доказала всем, что служба в органах - это ее призвание.
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Чурбану - присесть конкретно (насчет "не называть национальность" - мне пох. Я не из России)
И вообще