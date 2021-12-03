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В Волгоградской области женщине-инспектору пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя

В Волгоградской области женщине-инспектору пришлось применить табельное оружие, чтобы остановить нарушителя (4 фото + 2 видео)

Автор:
03 декабря 2021 10:21
Сообщество : Автомир
Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   гибдд   погоня6 преследование   полиция   стрельба   
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В Волжском сотрудники ГИБДД попытались остановить ВАЗ с полностью затонированными стеклами, но водитель проигнорировал требования полицейских и попытался скрыться. В ходе погони нарушитель повредил полицейский автомобили, а также сбил инспектора.

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Метки: ВАЗ   авто   автомир   автомобили   гибдд   погоня6 преследование   полиция   стрельба   
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15  комментариев
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20
an 2 часа назад
Молодец, хладнокровно и уверенно действовала.
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11k
Krapiv 7 минут назад
"- Стреляй, Глеб Егорыч! Уйдет ведь.
- Ваня, держи меня!
- Как, Глеб Егорыч?
- Нежно!
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7k
Лещ 15 минут назад
Ипать, чё там происходит?))) Да ещё и зовут Анжелла...))
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7k
Позитив 23 минуты назад
охтыжёпт а ноготочек она не сломала пока волыну заряжала????
пипец...
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0
RUSOFOB1000LVL Полчаса назад
По колесам так и не попала, не зачет
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430
Сергей Викторович Полчаса назад
Отличная новость - полицейский применил оружие и ему за это ничего не было!!!!
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487
cvintus_1 Полчаса назад
При попытке к бегству надо было тоже стрелять на поражение
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1k
Pavel Полчаса назад
Честно для меня остаётся загадкой, почему этих долбаных гоньщиков не таранят? потом за все повреждения служебного авто выставить счёт виновнику
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98
Сервис Полчаса назад
ибо нефуй!
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1k
Дмитрий 38 минут назад
Из всех выстрелов в цель попали два, и ни один из них не помешал машине нарушителя ехать дальше. Э - эффективность!
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11k
Majul Час назад
Молодец девчонка!
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5k
ZmeyUA Час назад
Инспекторка в тире зачеты явно не за коньяк сдавала. Респект.
Чурбану - присесть конкретно (насчет "не называть национальность" - мне пох. Я не из России)
И вообще
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710
Алексей Час назад
"Спортсменк,комсомолк и просто красивая женщин..."©тов.Саахов
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