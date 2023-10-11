Без регистратора невиновный легко мог бы стать виноватым

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ДТП произошло 15 сентября в Челябинске. Автору очень повезло, что у него был видеорегистратор. Что случилось с водителем встречного автомобиля история умалчивает.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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