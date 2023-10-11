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Без регистратора невиновный легко мог бы стать виноватым

Без регистратора невиновный легко мог бы стать виноватым

Автор:
11 октября 2023 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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ДТП произошло 15 сентября в Челябинске. Автору очень повезло, что у него был видеорегистратор. Что случилось с водителем встречного автомобиля история умалчивает.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
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12  комментариев
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76k
Viktor 2 часа назад
Но следы от удара по любасу (грязь, осколки фар) останутся на полосе рега.
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780
РАТНИК 41 минуту назад
Страшный сон каждого водителя.
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27k
Matrosskin Час назад
Меня удивляет , что во времена, когда нормальный рег стоит в цену 1-2х баков бензина кто-то ещё ездит без них. Слабоумие и отвага.
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28k
Lehoia Час назад
А что, тормоза после удара отказали? Жми на тормоз, стой где удар произошел.
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2k
rudenkov Час назад
Уже было.
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3k
kuchipachi Час назад
ну на счет виновности невиновного - вряд ли. всё таки стекла и другие части разбитых авто на проезжей части остались.
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32k
Teodor 2 часа назад
Гад какой...
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