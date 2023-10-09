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Заниженный «таз» застрял прямо на&nbsp;дороге в&nbsp;Челябинске

Заниженный «таз» застрял прямо на дороге в Челябинске

Автор:
09 октября 2023 09:46
Сообщество : Автомир
Метки: авто   заниженный   застрял   машина   таз   челябинск   
815
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Но слишком низкая посадка стала не единственной проблемой 22-летнего водителя, ведь сотрудники ГИБДД составили на авто сразу несколько протоколов: езда без страховки, тонировка, необоснованная наклейка «инвалид».

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Метки: авто   заниженный   застрял   машина   таз   челябинск   
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8  комментариев
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17k
Колька Валеркин сын 45 минут назад
Ну за наклейку не согласен, он явно инвалин на всю голову.
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18k
Шуруп Полминуты назад
Всем "посадочникам россии" обязательно наклейку "инвалид на всю голову" !
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82k
Доктор Джонс 23 минуты назад
Понастроют ям на дорогах, машины застревают...
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10k
Vacony 24 минуты назад
Наклейка инвалид была не необоснованной...
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16k
ss Полчаса назад
На таких машинах ездят люди с таким же уровнем интеллекта.
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13k
Djeff Полчаса назад
Борода и кепка FBI в комплекте...
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13k
..: Атеист :.. 38 минут назад
Каждому такому заниженному - по наклейке! ГИБДД, устройте такую акцию для дорожных инвалидов!))
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4k
Горожанин 44 минуты назад
"... необоснованная наклейка «инвалид»".
----------
Вот с этим никак не могу согласиться. Таки вполне обоснованная. Как можно без мозгов ездить - другой вопрос.
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