Заниженный «таз» застрял прямо на дороге в Челябинске

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Но слишком низкая посадка стала не единственной проблемой 22-летнего водителя, ведь сотрудники ГИБДД составили на авто сразу несколько протоколов: езда без страховки, тонировка, необоснованная наклейка «инвалид».
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Вот с этим никак не могу согласиться. Таки вполне обоснованная. Как можно без мозгов ездить - другой вопрос.