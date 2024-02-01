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Устроил ДТП с пострадавшими и скрылся

Устроил ДТП с пострадавшими и скрылся

Автор:
01 февраля 2024 11:18
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   скрылся с места ДТП   
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29 января в Челябинске водитель Ленд Ровера пролетая на красный сигнал светофора столкнулся с автомобилем Тойота Ипсум и скрылся. В аварии пострадала 31-летняя женщина-пешеход и 43-летняя пассажирка Тойоты, находившая на заднем сидении автомобиля. По свидетельству очевидцев, от сильного удара ее выкинуло из салона.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   скрылся с места ДТП   
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9  комментариев
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10k
Алексей 2 часа назад
Человек на остановке что ждал то? Машина 3 раза крутанулась а он ждал четвертого раза что ли?
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364
Андрей Федоров Алексей 2 часа назад
иногда, когда случается что-то неожиданное, люди впадают в ступор
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38k
koleos72 9 минут назад
А на ипсуме бессмертный что ли?!
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9k
Александр 23 минуты назад
Чего расслябились! Держать строй! Придумываем комментарии про бмв!
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364
Андрей Федоров 2 часа назад
Ещё один пример, почему нужно пользоваться ремнями безопасности даже на заднем сиденье
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36
Dima 2 часа назад
По привычке расслабилась
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3k
Оксид Бетона 2 часа назад
черныш поди
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305
Серега Оксид Бетона 2 часа назад
А может пьяный свиныш.
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