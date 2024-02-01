Устроил ДТП с пострадавшими и скрылся

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29 января в Челябинске водитель Ленд Ровера пролетая на красный сигнал светофора столкнулся с автомобилем Тойота Ипсум и скрылся. В аварии пострадала 31-летняя женщина-пешеход и 43-летняя пассажирка Тойоты, находившая на заднем сидении автомобиля. По свидетельству очевидцев, от сильного удара ее выкинуло из салона.
После столкновения водитель Ленд Ровера проехал небольшое расстояние и остановился. Затем он вышел из автомобиля и покинул место ДТП. Сейчас его разыскивают полицейские.
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