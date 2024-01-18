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"Ошибся... Но где?"

"Ошибся... Но где?"

Автор:
18 января 2024 09:50
Сообщество : Аварии
Метки: Белоруссия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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"29-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь по улице Минское шоссе, совершил наезд на 47-летнего жителя Бобруйского района, который шел по обочине во встречном направлении. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован", - сообщают местные правоохранители. ДТП произошло в Бобруйске, Белоруссия.

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Метки: Белоруссия   Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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4  комментария
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427
А П 48 минут назад
Рег, конечно, редкостный мудак
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dima423 18 минут назад
Ну если мозги есть то ситуация читается... впереди едущая машина притормаживает и перестраивается влево, при этом поворота налево нет... что там может быть? Очевидно какая то помеха...и начинать ускоряться и обгонять справа это верх тупости)
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