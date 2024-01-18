"Ошибся... Но где?"

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"29-летний водитель автомобиля Volvo, двигаясь по улице Минское шоссе, совершил наезд на 47-летнего жителя Бобруйского района, который шел по обочине во встречном направлении. В результате ДТП мужчина получил травмы и был госпитализирован", - сообщают местные правоохранители. ДТП произошло в Бобруйске, Белоруссия.
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