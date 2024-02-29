На ватрушке прямо под машину

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В Юргамыше, Курганской области, 9-летняя девочка скатилась с горки прямиком на проезжую часть и попала под машину. Водитель Ниссана не успел затормозить и сбил ребенка. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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Когда мне на капот приземлился идущий на красный свет парень с банкой пива, я не особо нервничал. А вот когда я едва не сбил девчонку, рванувшую мне под колёса... Я минут двадцать просто сидел и курил, хотя и затормозить успел и девчонка убежала.
И ещё я помню, хоть и давно это было, когда мне первый раз пришлось везти ребёнка в машине: было чувство, что я сдаю какой-то экзамен по вождению.
Но, лечение будет оплачивать ...