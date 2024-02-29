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На ватрушке прямо под машину

На ватрушке прямо под машину

Автор:
29 февраля 2024 10:29
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   ватрушка   машина   пешехода сбили   
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В Юргамыше, Курганской области, 9-летняя девочка скатилась с горки прямиком на проезжую часть и попала под машину. Водитель Ниссана не успел затормозить и сбил ребенка. Школьницу в тяжелом состоянии доставили в больницу.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   ватрушка   машина   пешехода сбили   
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9  комментариев
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Dima Час назад
Мужик идиот, нельзя трогать человека с травмами, тем более так! Подложи что-то под голову и скорую вызывай! Бестолочь!
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25k
Павел Плеханов 11 минут назад
Сбить ребёнка - это отдельный вид стресса.
Когда мне на капот приземлился идущий на красный свет парень с банкой пива, я не особо нервничал. А вот когда я едва не сбил девчонку, рванувшую мне под колёса... Я минут двадцать просто сидел и курил, хотя и затормозить успел и девчонка убежала.
И ещё я помню, хоть и давно это было, когда мне первый раз пришлось везти ребёнка в машине: было чувство, что я сдаю какой-то экзамен по вождению.
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3k
Pioner76 43 минуты назад
Дааа.... и сказать то особенно нечего.
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39k
Александр 51 минуту назад
Девочке конечно здоровья. Но тут возникает вопрос, виноват ли водитель вданной ситуации?
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0
Михаил Александр 19 минут назад
Здесь уже не до виновности,а как теперь жить осознавая что сбил ребенка, дай бог поправится, а если другой вариант???, Пусть даже 100% нет твоей вины..
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