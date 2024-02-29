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"Курение убивает"

"Курение убивает"

Автор:
29 февраля 2024 11:33
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   школа   
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В Усть-Абакане машина протаранила подростков, которые курили у школы. Пострадали двое парней. У одного травма позвоночника, у второго - перелом руки. Водитель получил незначительные ссадины и ушибы. Он был трезв. Назначена полицейская проверка.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   школа   
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4  комментария
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5k
Stas Час назад
Такое ощущение, что была какая-то личная неприязнь и просто протаранил. Ну на совсем крайний случай стало плохо и упал на руль, повернув в толпу( Иного на ум не приходит...
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68
Dima 19 минут назад
Так он целенаправленно в них поехал, причины для такого маневра не было! Тут похоже на месть или какое-то дворовые разборки!
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4k
Сергей С 20 минут назад
Педали перепутал идиот
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21k
Александр Полчаса назад
Надеюсь травмы не очень серьёзные.
В данном случае не курение стало причиной, а манёвр водилы
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