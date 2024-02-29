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В Усть-Абакане машина протаранила подростков, которые курили у школы. Пострадали двое парней. У одного травма позвоночника, у второго - перелом руки. Водитель получил незначительные ссадины и ушибы. Он был трезв. Назначена полицейская проверка.
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В данном случае не курение стало причиной, а манёвр водилы