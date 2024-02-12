Сначала избил человека, а затем переехал его на машине

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В Ставрополе возле магазина на улице Шеболдаева между группой людей произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе драки один из участников был нокаутирован, а второй решил переехать лежащего, после чего скрылся с места потасовки. Так в полиции прокомментировали детали происшествия.
19-летнего водителя нашли и доставили в отделение полиции для дальнейших разбирательств. Правоохранители после всех мероприятий примут решение в соответствии с законодательством.
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