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Сначала избил человека, а затем переехал его на машине

Сначала избил человека, а затем переехал его на машине

Автор:
12 февраля 2024 09:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   скрылся с места ДТП   
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В Ставрополе возле магазина на улице Шеболдаева между группой людей произошел словесный конфликт, который перерос в драку. В ходе драки один из участников был нокаутирован, а второй решил переехать лежащего, после чего скрылся с места потасовки. Так в полиции прокомментировали детали происшествия.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   скрылся с места ДТП   
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6  комментариев
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4k
Василий Афиногенов Час назад
даже гадать ге стоит-безнациональные вешалки для бороды
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4k
Отвратительный Мужик 41 минуту назад
Скоро как в США в тюрьмах будут сидеть одни черные .
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4k
Отвратительный Мужик 43 минуты назад
Покушение на убийство . Дебил сядет на долгоооооооооооооооооооооооооооооооооооооооо
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20k
Shtoppi 52 минуты назад
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