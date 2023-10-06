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Водитель каршеринга пытался сбить в парковой зоне петербуржцев

Водитель каршеринга пытался сбить в парковой зоне петербуржцев

Автор:
06 октября 2023 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   авто   каршеринг   конфликт   люди   негатив   
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Сначала он подъехал к ним и хотел украсть собаку, а когда этого не получилось, начал давить людей.

Участники инцидента написали заявление в полицию.

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Метки: Видео   авто   каршеринг   конфликт   люди   негатив   
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6  комментариев
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56k
dima423 Час назад
А Евгений это местный участковый чтоль?)) или авторитет?)
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30k
Aqueronte 9 минут назад
Интересно, когда уже при выдаче прав будут действительно проверять психику людей а не формальность: на учете состоите?
Если провести хороший тест и отобрать права у тех кто не совсем адекватен то в Москве будет пусто. Такси эконом останется без водителей на 90%
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1k
Илья Час назад
Обожаю криминальные новости и СПБ .
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