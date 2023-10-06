Водитель каршеринга пытался сбить в парковой зоне петербуржцев

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Сначала он подъехал к ним и хотел украсть собаку, а когда этого не получилось, начал давить людей.
Участники инцидента написали заявление в полицию.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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