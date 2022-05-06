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Авария дня. В Москве водитель сбил женщину и коляску с ребёнком

Авария дня. В Москве водитель сбил женщину и коляску с ребёнком

Автор:
06 мая 2022 11:27
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   на красный   смертельное дтп   
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5 мая, на северо-западе Москвы 37-летний водитель "Форд Фокус" выехал на встречную полосу, проехал на красный свет и сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и коляску с ребёнком.
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Источник:

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   каршеринг   на красный   смертельное дтп   
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6  комментариев
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7k
Завтра всё изменится! 2 часа назад
Надеюсь, ему предоставят работу в пешей доступности от места жительства и бесплатное питание. Жаль, что лишь на весьма скромный срок.
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1k
Р Х 7 минут назад
Уж лучше бы там был трамвай вместо пешеходов.
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10k
кот базилий 36 минут назад
Спешил на работу ????
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14k
Bill Час назад
Твой дом - турма.
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665
Змей Горыныч 2 часа назад
Наверняка "тоже россиянин"... С горного аула
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6k
Борис Карабанов 2 часа назад
Что называется, "ветер в харю, я...". Ну, если на работу спешил, значит простительно.
п.124.56 Спешка на работу. Спешка на работу допускает нарушение всех пунктов ПДД, отменяет действие дорожных знаков, равно как и сигналов светофора, жестов регулировщика и дорожную разметку.
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Олег

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