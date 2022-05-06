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5 мая, на северо-западе Москвы 37-летний водитель "Форд Фокус" выехал на встречную полосу, проехал на красный свет и сбил на пешеходном переходе пожилую женщину и коляску с ребёнком.
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"Водитель, 1985 года рождения, находится на месте происшествия. Поясняет, что торопился на работу. Проверка на состояние алкогольного опьянения, проведенная инспекторами ДПС с помощью алкометра, показала отрицательный результат. В ближайшее время нарушитель будет доставлен в медучреждение для проведения процедуры медицинского освидетельствования", - отметили в столичной Госавтоинспекции.
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Пострадали два человека, а том числе - пожалая женщина (перелом основания черепа) и ребёнок (год и девять месяцев), которого везла на прогулку няня, он получил ушиб руки и травму языка.
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