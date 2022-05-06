"Водитель, 1985 года рождения, находится на месте происшествия. Поясняет, что торопился на работу. Проверка на состояние алкогольного опьянения, проведенная инспекторами ДПС с помощью алкометра, показала отрицательный результат. В ближайшее время нарушитель будет доставлен в медучреждение для проведения процедуры медицинского освидетельствования", - отметили в столичной Госавтоинспекции.