В Москве пассажир такси отказался платить за проезд и похитил у водителя более 70 тысяч рублей



Мужчина, решив с комфортом добраться до пункта назначения, заказал такси. Однако по прибытию на место отказался расплачиваться с шофером. Конечно, водителю это не понравилось, однако во время потасовки пассажир провернул еще более возмутительный трюк – открыто похитил из кармана таксиста более 70 тыс. рублей наличными, после чего сбежал.