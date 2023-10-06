В Москве пассажир такси отказался платить за проезд и похитил у водителя более 70 тысяч рублей

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Мужчина, решив с комфортом добраться до пункта назначения, заказал такси. Однако по прибытию на место отказался расплачиваться с шофером. Конечно, водителю это не понравилось, однако во время потасовки пассажир провернул еще более возмутительный трюк – открыто похитил из кармана таксиста более 70 тыс. рублей наличными, после чего сбежал.
Полицейские задержали "зайца", когда он уже успел потратить чужие средства. Его арестовали в качестве подозреваемого по уголовному делу.
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Кто в этот пост зайдёт, скажите, вы все по 70 штук налом в кармане держите?