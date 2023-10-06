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В Москве пассажир такси отказался платить за проезд и похитил у водителя более 70 тысяч рублей

В Москве пассажир такси отказался платить за проезд и похитил у водителя более 70 тысяч рублей

Автор:
06 октября 2023 07:30
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   конфликт   кража   пассажир   такси   таксисты   
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Мужчина, решив с комфортом добраться до пункта назначения, заказал такси. Однако по прибытию на место отказался расплачиваться с шофером. Конечно, водителю это не понравилось, однако во время потасовки пассажир провернул еще более возмутительный трюк – открыто похитил из кармана таксиста более 70 тыс. рублей наличными, после чего сбежал.

Полицейские задержали "зайца", когда он уже успел потратить чужие средства. Его арестовали в качестве подозреваемого по уголовному делу.

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Метки: Видео   конфликт   кража   пассажир   такси   таксисты   
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3  комментария
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2k
Оксид Бетона 54 минуты назад
Ловкий парень - Робин Гуд!
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37k
russger Минуту назад
"из кармана таксиста более 70 тыс. рублей наличными"

Кто в этот пост зайдёт, скажите, вы все по 70 штук налом в кармане держите?
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13k
кот базилий 41 минуту назад
Несколько лет зоны .....
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