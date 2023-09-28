Ладу теперь можно купить Онлайн и по заводской цене

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АвтоВАЗ, видимо, устав бороться с завышением цен со стороны автосалонов запустил новый для себя проект онлайн-торговли автомобилями. Продаются они на сайте марки по официальной заводской стоимости.
В компании рассказали: "Новая программа стала частью успешно функционирующей онлайн-витрины Lada, позволяющей пройти путь от выбора автомобиля до финальной сделки дистанционно, включая резервирование автомобиля, получение одобрения кредита и полную оплату."
Как пояснили в пресс-службе, онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили Lada на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной скидкой до 40 000 рублей. Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти.
На данный момент по программе представлены Lada Granta в комплектации Standart (669 900 рублей) и спортивная версия модели Drive Active (от 1 017 500).
Обязательное условие приобретения автомобиля по программе – внесение предоплаты в размере 10 000 рублей и оформление кредита от «АвтоФинанс Банка» со специальными условиями для данного проекта. Финансовым партнёром выступает структура, созданная на базе банка, выкупленного АвтоВАЗом у Renault-Nissan.
Как пояснили в пресс-службе, онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили Lada на официальном сайте компании гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной скидкой до 40 000 рублей. Оформление сделки и выдача нового автомобиля, приобретенного по новой программе, проходят в одном из трех дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти.
На данный момент по программе представлены Lada Granta в комплектации Standart (669 900 рублей) и спортивная версия модели Drive Active (от 1 017 500).
Обязательное условие приобретения автомобиля по программе – внесение предоплаты в размере 10 000 рублей и оформление кредита от «АвтоФинанс Банка» со специальными условиями для данного проекта. Финансовым партнёром выступает структура, созданная на базе банка, выкупленного АвтоВАЗом у Renault-Nissan.
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Ну и +50 к харизме.