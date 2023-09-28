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Ладу теперь можно купить Онлайн и по заводской цене

Ладу теперь можно купить Онлайн и по заводской цене

Автор:
28 сентября 2023 12:55
Сообщество : Автомир
Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   Тольятти   авто   автомир   автомобили   завод   магазин   машина   шоппинг   
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АвтоВАЗ, видимо, устав бороться с завышением цен со стороны автосалонов запустил новый для себя проект онлайн-торговли автомобилями. Продаются они на сайте марки по официальной заводской стоимости.

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Метки: АвтоВАЗ   Автовсячина   Лада   Тольятти   авто   автомир   автомобили   завод   магазин   машина   шоппинг   
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12  комментариев
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5k
Suvar_ Час назад
опять только в кредит? и снова обязательное каско? опять разводка под благовидным предлогом((
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530
Михаил 21 минуту назад
Набежали покупатели и обрушили магазин, дайте хоть посмотреть то
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3k
Артур Котовой Час назад
"спортивная версия модели Drive Active" Интересно чем она спортивная, двигло то полудохлое, ну ок. Не полудохлое но явно не спорт. Цвет строчки на обивки сидений красный?
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