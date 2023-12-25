Нет идей как это можно объяснить

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Каменск-Уральский, Свердловская область. По предварительным данным пострадавший подросток жив.
С 20 секунды
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Так что ты прав! Нафиг не надо смотреть, что вокруг тебя происходит, если ты всё сделал правильно. Ведь ты, в случае чего, попадёшь в рай, а он в ад...
Туда иногда и оторванное колесо может прикатится. Я перед переходом, например, никогда не "сплю на ходу " или стоя, после того, как при мне очень близко с людми перед переходом промчалось как то колесо от прицепа, трактора Беларусь жековского, куда мусор собирали по дороге дорожники. Еще в 90-х это было. И сына приучил с детства не зевать.
Вероятность маленькая, но у "адептов кручения" шансов не попасть В ТАКОЕ меньше, чем у "адептов застывать столбом".