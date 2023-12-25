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Нет идей как это можно объяснить

Нет идей как это можно объяснить

Автор:
25 декабря 2023 12:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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Каменск-Уральский, Свердловская область. По предварительным данным пострадавший подросток жив.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пешехода сбили   
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6  комментариев
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640
Андрей Понамарев Час назад
Сколько не говорили, писали, всегда найдётся дебил помощник пытающийся поднимать / таскать человека после аварии.
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20k
Александр 50 минут назад
Жду адептов недостаточного кручения головой у пешехода.
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4k
Сергей С Час назад
Это похоже на умышленное убийство
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