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Без ДТП. Как не надо ездить на электросамокате

Без ДТП. Как не надо ездить на электросамокате

Автор:
27 сентября 2023 10:37
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   идиот   машина   самокат   электросамокат   
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На этот раз всё обошлось, но с такими навыками ездить ему не долго. Видео из Владивостока. Как вы считаете, не пора ли запрещать электросамокаты, по примеру других стран?

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   без ДТП   идиот   машина   самокат   электросамокат   
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2  комментария
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6k
hhwost Час назад
транспортное средство с автономным двигателем способное развивать скорость более 40 км/ч - что ещё? категорию и права, далее по ПДД и АК, какие сложности?
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10k
Борис Карабанов Час назад
Что значит "запрещать электросамокаты"? По типу огульных безоглядных запретов нашего законодателя? Нет, не надо. Надо подходить дифференциально. В такой уличной каше, как на видео, однозначно, запрещать. Там и доступным общественным транспортом всех видов всё насыщено. А другое дело в глухой деревне пожилому человеку до сельмага доехать.
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