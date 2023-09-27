Без ДТП. Как не надо ездить на электросамокате

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На этот раз всё обошлось, но с такими навыками ездить ему не долго. Видео из Владивостока. Как вы считаете, не пора ли запрещать электросамокаты, по примеру других стран?
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