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Tesla обновила "идеальную машину для повседневной езды"

Tesla обновила "идеальную машину для повседневной езды"

Автор:
25 апреля 2024 13:05
Сообщество : Автомир
Метки: Model 3   Model 3 Perfomance   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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Полгода назад Tesla обновила обычную версию электромобиля Model 3, а теперь очередь дошла до заряженной модификации Performance. В компании позиционируют этот автомобиль как идеальную машину для повседневной езды.
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Метки: Model 3   Model 3 Perfomance   Tesla   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   машина   электромобиль   
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1  комментарий
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Андрей Кузнецов Час назад
фу , опять "тэслятина" ! Только двс ! только "хардкор" ! ))))
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Добрый Бабайка
  • Дата регистрации: 27.02.2023
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