Tesla обновила "идеальную машину для повседневной езды"

Новые бамперы со сплиттером спереди, задний спойлер и развитый диффузор положительным образом сказались на аэродинамике. Если лобовое сопротивление уменьшилось на 5 %, то прижимная сила возросла сразу на 36 %. Подвеска снабжена жёсткими и лёгкими пружинами из высокопрочной стали, у адаптивных амортизаторов имеется три рабочих режима на выбор: стандартный, спортивный и трековый.



Сохранив прежний уровень энергопотребления, модернизированная силовая установка с двумя моторами теперь имеет на 22 % больше производительности при росте пиковой мощности на 32 % и крутящего момента на 16 %. В абсолютных цифрах это 510 л. с. при 546 Нм, что обеспечивает разгон с 0 до 96 км/ч за 2.9 секунды. Максимальная скорость составляет 262 км/ч при дальности хода на одной подзарядке 475 км по циклу EPA.



Попутно в Tesla изменили настройки вспомогательной электроники, делегировав больше крутящего момента на заднюю пару колёс, чтобы дать водителям больше свободы в управлении автомобилем. Диски диаметром 20 дюймов обуты в спортивные покрышки Pirelli P Zero 4.



В салоне можно заметить карбоновый декор, новые спортивные кресла с улучшенной боковой поддержкой, водительский планшет диагональю 15.4 дюйма и 8-дюймовый экран для сидящих сзади, а также музыкальную систему с 17 динамиками. Улучшенная звукоизоляция, в том числе за счёт боковых акустических стёкол, сделает поездку тише.



Цены объявлены: в США Tesla Model 3 Performance стоит от 52 990 долларов, но без учёта расходов на доставку (плюс 1 390 долларов) и федеральных субсидий (минус 7 500 долларов от цены производителя). Отгрузка дилерам должна стартовать в мае-июне.