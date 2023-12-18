Tesla показала танец робота Optimus

1407
1
1
Компания Tesla опубликовала видеоролик, демонстрирующий возможности усовершенствованного робота Optimus, которого фирма называет роботом второго поколения. Главным улучшением стала модернизированная кинематика андроида, но «Оптимус» также получил более ловкие руки и стал легче.
Все системы Optimus теперь работают на собственных датчиках и приводах Tesla. Робота облегчили на 10 килограммов и научили на 30% быстрее передвигаться, приблизив кинематику ног к человеческой. Нижние конечности «Оптимуса» теперь выглядят готовыми к обычной обуви.
Улучшено чувство баланса — андроид может приседать не падая. Кроме того, в видео показано, как Optimus обращается с куриными яйцами, — это демонстрация возможностей улучшенных тактильных сенсоров на пальцах рук. Движения робота в целом стали плавнее — доказательство этого Tesla вставила в самый финал ролика, устроив «рободискотеку».
Один из самых амбициозных проектов компании, по мнению Илона Маска, может оказаться и одним из самых выгодных: в планах Tesla продать от 10 до 20 миллиардов андроидов. Этапу вывода Optimus на рынок будет предшествовать интеграция роботов в собственные производственные процессы. Компания всерьёз планирует задействовать их на сборочных конвейерах.
Улучшено чувство баланса — андроид может приседать не падая. Кроме того, в видео показано, как Optimus обращается с куриными яйцами, — это демонстрация возможностей улучшенных тактильных сенсоров на пальцах рук. Движения робота в целом стали плавнее — доказательство этого Tesla вставила в самый финал ролика, устроив «рободискотеку».
Один из самых амбициозных проектов компании, по мнению Илона Маска, может оказаться и одним из самых выгодных: в планах Tesla продать от 10 до 20 миллиардов андроидов. Этапу вывода Optimus на рынок будет предшествовать интеграция роботов в собственные производственные процессы. Компания всерьёз планирует задействовать их на сборочных конвейерах.
Источник:
Ссылки по теме:
- Новую Ferrari LaFerrari выпущенную в 2016 году выставят на аукцион
- Lamborghini Urus в 2024 году поступит на службу в полицию Италии
- Раллийную Subaru Impreza Кена Блока выставили на аукцион
- Спидстер с необычной внешностью - Lotus Eleven Sports 1956 года выставили торги
- На бывшем заводе Volvo в Калуге запустили производство Уралов
Новости партнёров
реклама