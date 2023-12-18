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Tesla показала танец робота Optimus

Tesla показала танец робота Optimus

Автор:
18 декабря 2023 15:36
Сообщество : Автомир
Метки: Tesla   Автовсячина   Илон Маск   авто   автомир   автомобили   завод   машина   оптимус   робот   электромобиль   
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Компания Tesla опубликовала видеоролик, демонстрирующий возможности усовершенствованного робота Optimus, которого фирма называет роботом второго поколения. Главным улучшением стала модернизированная кинематика андроида, но «Оптимус» также получил более ловкие руки и стал легче.

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Метки: Tesla   Автовсячина   Илон Маск   авто   автомир   автомобили   завод   машина   оптимус   робот   электромобиль   
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4  комментария
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thrashbox Час назад
А как же Марс ? С Марсом-то как, с колонизацией и вот этим всем ?
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Нежмисто Живисто Час назад
Надеюсь, три закона роботехники вложили в мозги этой штуки
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Добрый Бабайка

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