"Правила сами нарушились"

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Вечером 20 сентября в подмосковной Электростали полицейский УАЗ при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем Киа Рио. О постарадавших не сообщается.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина полиция
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Увы, не всегда обычным автомобилям удается уступить дорогу, и тогда возникают такие ситуации. Нельзя сказать, что полицейский УАЗ нарушил правила, потому что ему в данной ситуации разрешено их нарушать. Но и водитель машины на встречке тоже не нарушал - ему неоткуда знать, что УАЗ повернет на встречку, он не провидец и заранее знать таких вещей не может. На месте полицейских я хотя бы притормозил перед поворотом, чтобы дать время тем, кто едет по встречке, тоже притормозить, да еще покрякал бы, чтобы всех распугать. Но что было, то было.
Так что как будут расходиться, не знаю. Но судя по опыту - виноватым сделают обычного водилу. Не ментов же!
Рег так искренне раз этому. Чему тут радоваться?