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"Правила сами нарушились"

"Правила сами нарушились"

Автор:
21 сентября 2023 10:20
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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Вечером 20 сентября в подмосковной Электростали полицейский УАЗ при повороте налево не уступил дорогу и столкнулся со встречным автомобилем Киа Рио. О постарадавших не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   полиция   
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12  комментариев
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13k
gavrosh 2 часа назад

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1k
svarog19692007 15 минут назад
В правилах сказано, что уступать нужно , при включённом проблесковом маячке и звуковом сигнале !Только при двух этих сигналах , включенных ОДНОВРЕМЕННО . Тут же моргал только маячок , а "крякалка" включилась уже перед самым ударом
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3k
Feathery 16 минут назад
А таксёр то уже на красный вылетал на перекрёсток...
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6k
Alex 36 минут назад
Спешу напомнить, что при движении полицейского автомобиля с включенными проблесковыми маячками и сиреной (и не только полицейский автомобиль, скорая тоже) он имеет преимущество перед всеми и может нарушать любые правила. Заслышав этот вой на болотах, все должны насторожиться, определить, откуда вой и где моргает, а затем любыми способами уйти с траектории движения ментовозика, поскольку включение маячков и сирены означает, что сей автобемоль находится не просто в процессе движения, а едет по своим прямым обязанностям - на вызов, пресекать буйство, разбой и человекоубийство. Для этого и включаются маячки и сирена.
Увы, не всегда обычным автомобилям удается уступить дорогу, и тогда возникают такие ситуации. Нельзя сказать, что полицейский УАЗ нарушил правила, потому что ему в данной ситуации разрешено их нарушать. Но и водитель машины на встречке тоже не нарушал - ему неоткуда знать, что УАЗ повернет на встречку, он не провидец и заранее знать таких вещей не может. На месте полицейских я хотя бы притормозил перед поворотом, чтобы дать время тем, кто едет по встречке, тоже притормозить, да еще покрякал бы, чтобы всех распугать. Но что было, то было.
Так что как будут расходиться, не знаю. Но судя по опыту - виноватым сделают обычного водилу. Не ментов же!
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18k
Alex ASK 44 минуты назад
Пенты на жёлтый на перекрёсток выехали, а Я.Еда вообще на красный уже валил...
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744
Куруш 45 минут назад
Сама авария - отдельная история. Там пусть разбираются эксперты. НО!
Рег так искренне раз этому. Чему тут радоваться?
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430
дмитрий викторович Куруш 42 минуты назад
У него что то личное к таксистам.
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−13
gregory 46 минут назад
Виноват перекрёсток
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1k
Андерсен 47 минут назад
Мне интересно, менты когда-нибудь начнут вспоминать, что у них есть кнопка включения сирены? Почему-то скорой практически всегда уступают, т.к. задолго до перекрестков они включают сирену. А менты как будто крадутся, включают только маячок. Один проблесковый маячок не дает никакого преимущества - только совместно со звуковым спецсигналом. Похоже, ментовским водителям надо садиться изучать ПДД.
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2k
mikhanych 48 минут назад
комментатор со своей позицей - дебила кусок! надеюсь по отношению к нему окружающие будут столь же отзывчивы
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