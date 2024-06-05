Родстер Mercedes-Benz 190 SL 1958 года выставили на продажу в Москве за 22 миллиона рублей

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На популярном российском сайте по продаже БУ и новых автомобилей появилось объявление о продаже раритетного Mercedes-Benz 190 SL, выпущенного ещё в 1958 году. Ретромобиль оценили в 22 миллиона рублей не только из-за редкости, но и по причине музейного состояния: родстер недавно полностью отреставрировали.
Mercedes-Benz 190 SL, вышедший на рынок в середине 1950-х, по сути представлял собой более доступную модификацию знаменитого 300 SL. С «крылом чайки» родстер делил некоторые нюансы конструкции шасси и силового агрегата, хотя оснащался только четырёхцилиндровым мотором.
Коллекционной редкостью 190 SL не считается, так как Mercedes-Benz выпустила более 25 тысяч таких автомобилей. Однако экземпляры в хорошем состоянии и с заводским оснащением пользуются у поклонников исторических моделей Mercedes-Benz устойчивым спросом.
Автомобиль, выставленный на продажу, укомплектован штатным для 190 SL двигателем объёмом 1,9 литра с отдачей 105 л.с. Работает он с механической коробкой и задним приводом. Продавец утверждает, что реставрацией родстера занималась авторитетная немецкая фирма AMM Motor Сlassic, а с момента полного восстановления ретромобиль проехал всего 700 километров. Родстер находится в Москве.
Коллекционной редкостью 190 SL не считается, так как Mercedes-Benz выпустила более 25 тысяч таких автомобилей. Однако экземпляры в хорошем состоянии и с заводским оснащением пользуются у поклонников исторических моделей Mercedes-Benz устойчивым спросом.
Автомобиль, выставленный на продажу, укомплектован штатным для 190 SL двигателем объёмом 1,9 литра с отдачей 105 л.с. Работает он с механической коробкой и задним приводом. Продавец утверждает, что реставрацией родстера занималась авторитетная немецкая фирма AMM Motor Сlassic, а с момента полного восстановления ретромобиль проехал всего 700 километров. Родстер находится в Москве.
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