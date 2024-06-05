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Родстер Mercedes-Benz 190 SL 1958 года выставили на продажу в Москве за 22 миллиона рублей

Родстер Mercedes-Benz 190 SL 1958 года выставили на продажу в Москве за 22 миллиона рублей

Автор:
05 июня 2024 14:50
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   коллекция   машина   раритет   ретро   родстер   
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На популярном российском сайте по продаже БУ и новых автомобилей появилось объявление о продаже раритетного Mercedes-Benz 190 SL, выпущенного ещё в 1958 году. Ретромобиль оценили в 22 миллиона рублей не только из-за редкости, но и по причине музейного состояния: родстер недавно полностью отреставрировали.
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Метки: Mercedes   Mercedes Benz   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   коллекция   машина   раритет   ретро   родстер   
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1  комментарий
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Горожанин 2 часа назад
Куча детальных фото, а машины за ними не видно. Фотографу явно не дано чувствовать цельности восприятия. Редкие, не замыкающиеся на частностях кадры, фотограф умудриля так вывернуть ракурсами, что машину всё равно толком не видно. В общем, не машину показал, а себя. Графоман от фотографии.
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Добрый Бабайка
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