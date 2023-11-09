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Rimac Nevera установил новый рекорд скорости при движении задним ходом - 275 км/ч

Rimac Nevera установил новый рекорд скорости при движении задним ходом - 275 км/ч

Автор:
09 ноября 2023 13:00
Сообщество : Автомир
Метки: Rimac   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   рекорд   рекорд Гиннеса   электромобиль   
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Хорватский электрический гиперкар Rimac Nevera установил уже целую гору рекордов. На этот раз он отметился рекордом в скорости движения задним ходом. Автомобиль развил скорость в 275,74 км/ч. Предыдущий рекорд принадлежал спорткару Caterham 7 Fireblade, который удерживал лидерство с 2001 года со скоростью 165 км/ч.

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Метки: Rimac   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   гиперкар   машина   рекорд   рекорд Гиннеса   электромобиль   
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Snork Snorkoff Час назад
Новый способ лизать яйца..
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4k
Χάρων 45 минут назад
Абсолютно бессмысленный и бесполезный "рекорд".
А какую скорость он развивает при движении боком???
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