Rimac Nevera установил новый рекорд скорости при движении задним ходом - 275 км/ч

Заезд состоялся на немецком испытательном полигоне Automotive Testing Papenburg — там же, где этой весной Rimac Nevera установил сразу 23 скоростных рекорда в течение одного дня. На трек вывели машину в ливрее Time Attack Edition — так называется новая, ограниченная 12 экземплярами спецверсия купе, дебютировавшая в конце лета.



В Rimac говорят, что думали о рекордной скорости Nevera при движении задним ходом ещё на стадии разработки модели, однако специально для этого ничего не делали: аэродинамический обвес и система стабилизации не имеют каких-то особых фишек для выполнения такой задачи.