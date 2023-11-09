Rimac Nevera установил новый рекорд скорости при движении задним ходом - 275 км/ч

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Хорватский электрический гиперкар Rimac Nevera установил уже целую гору рекордов. На этот раз он отметился рекордом в скорости движения задним ходом. Автомобиль развил скорость в 275,74 км/ч. Предыдущий рекорд принадлежал спорткару Caterham 7 Fireblade, который удерживал лидерство с 2001 года со скоростью 165 км/ч.
Заезд состоялся на немецком испытательном полигоне Automotive Testing Papenburg — там же, где этой весной Rimac Nevera установил сразу 23 скоростных рекорда в течение одного дня. На трек вывели машину в ливрее Time Attack Edition — так называется новая, ограниченная 12 экземплярами спецверсия купе, дебютировавшая в конце лета.
В Rimac говорят, что думали о рекордной скорости Nevera при движении задним ходом ещё на стадии разработки модели, однако специально для этого ничего не делали: аэродинамический обвес и система стабилизации не имеют каких-то особых фишек для выполнения такой задачи.
В Rimac говорят, что думали о рекордной скорости Nevera при движении задним ходом ещё на стадии разработки модели, однако специально для этого ничего не делали: аэродинамический обвес и система стабилизации не имеют каких-то особых фишек для выполнения такой задачи.
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Метки: Rimac Автовсячина авто автомир автомобили гиперкар машина рекорд рекорд Гиннеса электромобиль
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А какую скорость он развивает при движении боком???