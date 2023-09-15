Мотосезон планомерно идёт к завершению

928
1
1
11 сентября в Ирбите Свердловской области 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda. В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил ушибы бедра и кисти. Госпитализация ему не понадобилась.
Источник:
Ссылки по теме:
- Наказание за поворот через всю дорогу
- "Шамаич" сделал страйк из 10 автомобилей в Воронеже
- МКАД. Не устоять даже на обочине
- Немного об аквапланировании
- Момент аварии в Калуге, где пострадало 10 пешеходов
Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина мотоцикл
Новости партнёров
реклама