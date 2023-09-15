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Мотосезон планомерно идёт к завершению

Мотосезон планомерно идёт к завершению

Автор:
15 сентября 2023 09:42
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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11 сентября в Ирбите Свердловской области 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-2114 на перекрестке не уступил дорогу мотоциклу Honda. В результате столкновения 25-летний мотоциклист получил ушибы бедра и кисти. Госпитализация ему не понадобилась.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   мотоцикл   
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8  комментариев
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15k
FatZilla 40 минут назад
Меня умиляет, что, если ДТП происходит по вине мотоциклиста, то вереница идёт комментариев "очередной хрустик тупой", "конченный", "все мотоциклисты дауны" и т. п. Когда же ДТП случает по вине владельца автомобиля, то тишина, благодать... типа, ну, бывает.
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Digektor 14 минут назад
А девятина там не по встречке ехала, случаем?
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81
ruslan d 41 минуту назад
Повезло , я думал после такого полета поломается как минимум ....
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Ivan Shotgun 55 минут назад
В Ирбите должен быть на "Урале"
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