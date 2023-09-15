Курьер на автомобиле сбил курьера на электровелосипеде

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Видео свежее, на регистраторе сбита дата. В Санкт-Петербурге автомобиль сервиса доставки столкнулся с курьером на электровелосипеде, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.
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Какие категории граждан наиболее распространены на Фишках?
Оружейники, или антиоружейники?
Самокатчики, или антисамокатчики?
Вам не кажется что "правильная" группа состоит из одних и тех же людей?
Вам не кажется что "правильная" группа немного лукавит?
В одном случае требует дословного соблюдения буквы закона; в другом случае требует менять закон.
Вангую 20 минусов))))
А самокатчик может набить морду водителю, что тот его сбил на переходе на низкой скорости. Война курьеров! И небось оба мигранты