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Курьер на автомобиле сбил курьера на электровелосипеде

Курьер на автомобиле сбил курьера на электровелосипеде

Автор:
15 сентября 2023 08:57
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электровелосипед   
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Видео свежее, на регистраторе сбита дата. В Санкт-Петербурге автомобиль сервиса доставки столкнулся с курьером на электровелосипеде, который переезжал проезжую часть по пешеходному переходу.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   электровелосипед   
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10  комментариев
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7k
Станислав 2 часа назад
"Война курьеров. Начало." Смотрите с 20 сентября.
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155
Михаил 38 минут назад
Битва курьеров... Выживет только один!!!
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76k
Viktor 39 минут назад
Самокат, самокат - какой же это самокат?

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7k
Pravednik84 49 минут назад
Можно вопрос?
Какие категории граждан наиболее распространены на Фишках?
Оружейники, или антиоружейники?
Самокатчики, или антисамокатчики?
Вам не кажется что "правильная" группа состоит из одних и тех же людей?
Вам не кажется что "правильная" группа немного лукавит?
В одном случае требует дословного соблюдения буквы закона; в другом случае требует менять закон.
Вангую 20 минусов))))
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7k
tamin Час назад
В целом ржака конечно. Если не участвуешь. На месте водителя, я бы знатно начистил лицо самокатчикк, который не слез с самоката...как они достали. У них в мозгу нет функций думать. Только давить на газ и вера в бессмертие! Ау, народ. Невозможно стоять перед пешеходным и придумывать, что вот сейчас из-за поворота выскочит идиот..это не так работает. Водитель, подъезжая к переходу, смотрит есть ли рядом люди и если нет, едет дальше. А не смотрит за пару км. Слезайте с самоката/велосипеда на переходах!
А самокатчик может набить морду водителю, что тот его сбил на переходе на низкой скорости. Война курьеров! И небось оба мигранты
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16k
Совранский 2 часа назад
Жесткая у них конкуренция))
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80
Собака У Попа 2 часа назад
Сам комментировать боюсь. В топиках с ПДД минусуют нещадно. А вот на мнение других посмотрю с удовольствием.
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80
Собака У Попа Андрей Час назад
Не хочу лишится остатков кармы, на вопросе, хоть и интересном, но не принципиальном для меня.
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