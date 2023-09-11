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Россиянам запретили въезжать в страны ЕС на своих автомобилях и много чего ещё

Россиянам запретили въезжать в страны ЕС на своих автомобилях и много чего ещё

Автор:
11 сентября 2023 16:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Европа   авто   автомир   автомобили   закон   машина   санкции   
1306
1
Под формальный запрет также попали личные вещи: смартфоны, ноутбуки и шампуни.

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Метки: Автовсячина   Европа   авто   автомир   автомобили   закон   машина   санкции   
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19  комментариев
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15k
Kucher 57 минут назад
А то мы каждую неделю туда ездим!.. Сейчас вспомню, когда я туда ездил... НИ-КО-ГДА! А когда собирался съездить? А ровно тогда же.
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14k
Александр 2 минуты назад
Официальный узаконенный гоп-стоп. Типа "Слышь, телефончик есть ? А если найду ?". Что с них взять, потомки пиратов, грабителей, воров и колонизаторов.
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20k
Александр 37 минут назад
Ввести аналогичные санкции против них. Даже можно ещё суровей
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96
PQRS Александр 22 минуты назад
Особенно для пшеков, катающихся заправляться в Калининград.
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20k
Bill 44 минуты назад
Дайте ссылку на опубликованное разъяснение. Если там ничего не изменилось по сравнению с директивой № 833 от 2014 года - то и писать об этом нечего.
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548
ruslan d 46 минут назад
Да какие путешествия по Европе с таким курсом и всей этой ситуацией на Украине ? Об этом можно забыть лет на 10 ...
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854
Сергей 48 минут назад
Суицидник накидывая петлю на шею будет обвинять других. Кабзда еврику, только доктор поможет.
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12k
Артем 50 минут назад
как послушать нытей, мы тут последний куй без соли доедаем, какая там Европа, тем более на автомобилях. Откуда они у нас? Мы че такие богатые как хохлы, что бы в Вену каву пить ездить. Так что эти санкции опять мимо
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2k
Максим Макашев 50 минут назад
Так может быть России, в ответ, ЗЕРКАЛЬНО ВСЁ ЗАПРЕТИТЬ въезжающему ЕС-интуристу?
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2k
Жирный бот 52 минуты назад
Фашизм обыкновенный, виновен по месту рождения...Суды и прочее это для людей, а мы виновны по умолчанию..(( Ну да ладно, по всей Европе сейчас психические скачут, не особо и хотелось туда сейчас ездить
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4k
Alex 55 минут назад
Значит будем на танках ездить.
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4k
Ухалус Посовиномус 57 минут назад
Ну и в жопу ту Европу.
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13k
кира 59 минут назад
Совсем хреново в ЕС с туалетной бумагой, хоть у туристов разжиться.
Это уже не санкции, это мелочная крысячья гадливость. Нечто тошнотворно поганое.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
57k
Комментарий удален. Причина: трэш
10k
36k
Опаньки Час назад
Это так они скоро в своих трусах заезжать запретят ...

В смысле без смартфона ?
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