Россиянам запретили въезжать в страны ЕС на своих автомобилях и много чего ещё

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Еврокомиссия по следам недавних инцидентов с изъятием в Германии автомобилей с российскими номерами опубликовала разъяснение. Согласно этому документу, ввоз на территорию стран ЕС автомобилей, зарегистрированных в России, действительно может рассматриваться как запрещённый импорт вне зависимости от действительных целей ввоза.Транспортные средства российского происхождения присутствуют в списке товаров, запрещённых к ввозу на территорию стран ЕС. В разъяснении отмечается, что не имеет значения, является использование автомобилей частным или коммерческим, не учитывается также продолжительность возможного пребывания в ЕС.Таким образом, технически россиянин, к примеру путешествующий по Европе на своём автомобиле, может его лишиться — транспортное средство могут изъять как запрещённое к ввозу. Подобные инциденты уже фиксировались в Германии. Тогда некоторым людям удавалось вернуть личные машины через суд, но сейчас запрет, вероятно, введён окончательно.Посольство России в Финляндии уже призвало россиян воздержаться от поездок в страну на своих автомобилях «с учётом возможных рисков». Официальная позиция российских властей по поводу разъяснений Еврокомиссии пока не обнародована.Примечательно, что в документах не упоминаются какие-либо исключения из списка товаров, перечисленных в приложении XXI к директиве № 833/2014 Регламента ЕС. Формально это означает, что из России в Европу нельзя вывозить и личные вещи: смартфоны, ноутбуки и так далее, вплоть до шампуней, зубной пасты и туалетной бумаги.По мнению экспертов, причина появления таких странных ограничений — слишком широкая трактовка санкций, запрещающих импорт из России. Предназначены они для ограничения продажи в ЕС российских товаров, однако сейчас технически под запрет попали и вещи, которые временно ввозятся в Европу не с целью продажи. Практическое применение данных мер пока не ясно.По одной из версий, какие предметы россиянин может ввезти, а какие изымут на границе, в каждом конкретном случае будут решать таможенники. По другой — поскольку запрет на импорт товаров действует ещё с 2014 года и с того времени никаких инцидентов на таможнях не было зафиксировано, разъяснение Еврокомиссии останется техническим документом, а на практике ситуация не изменится.